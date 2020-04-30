Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam

“Herkes karavanında kalsın” Nusret Sandıkçı ise karavan yaşantısını sevdiği için tercih ettiğini, 3 aydır da Antalya’da olduğunu kaydetti. Korona virüs nedeniyle Antalya’dan ayrılamadığını belirten Sandıkçı, "Geri dönecektim olmadı. Biletim iptal oldu. Biz de bekliyoruz. Ben şehir hayatından bıkmış, yılmış biri olarak benim için karavan daha iyi. Tabi zaman zaman şehir hayatındaki olanaklarımız burada olamayabiliyor" diye konuştu.