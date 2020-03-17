Koronavirüs turizm sektörünü vurdu! "35 yılda ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız"

"35 yılda ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız" Roma’nın merkezinde 35 yıldır otel işlettiğini anlatan Andrea Valentini, "Samimi olmak gerekirse bu 35 yılda ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Geçmiş yıllarda karşı karşıya kaldığımız krizler bunun kadar ağır değildi. Son olarak tamamen boş kalmış durumdayız. Bahar aylarındaki iptalleri görmekte olduğumuzu göz önünde bulundurursak, geleceğe yönelik özellikle yaz için tahminlerimiz ne yazık ki pek parlak değil. Durum gerçekten çok ama çok dramatik." diye konuştu.