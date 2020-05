'Korona'dan uzak doğayla iç içe! “Bu muhteşem kasabayı hiç böyle bilmiyordum”

Kadın pazarında ot cenneti Her yıl yapılan Urla Enginar Festivali bu yıl virüs nedeniyle yapılamadı. Doğal otların çeşitliliğinin en fazla olduğu Urla tam bir ot cenneti ve buradaki restoranlar birbirinden lezzetli mezeler yapıyorlar. Ayrıca her hafta merkezde ünlü kadın pazarı kuruluyor. Kadınlar bahçelerinde yetiştirdiği sebze meyve ve otları burada satıyorlar. Her hafta binlerce kişi İzmir ve çevre ilçelerden buraya kadın pazarına geliyorlar.