Salgından uzak doğanın içinde yaşam... “Bu muhteşem kasabayı hiç böyle bilmiyordum”

Aralarında ünlü opera sanatçımız Hakan Aysev’in de bulunduğu ünlüler şu günlerde Urla’yı tercih ediyor. Hürriyet Seyahat’e konuşan Aysev, yoğun hayat ve konser trafiğinde Urla’nın her zaman yorgunluğunu alan bir yer olduğunu ifade ederek; “Urla aşkın en huzurlu halini sunan cennet bir köşe. Dünyanın bir süre durduğu bu günlerde ben de zamanımı Urla’da geçirmeye karar verdim” dedi. Yüzyıllık taş evleri, birbirinden otantik coğrafyasına uygun restoranları, zeytin yollarıyla en popüler yerleşim yerlerinden biri. Mimarinin en fazla iki katlı evlerden oluştuğu nefes alabileceğiniz bir doğa harikası burası. Urla birçok özelliği bir arada barındırıyor. İzmir’e sadece 35 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yaşamın sakinliği ve doğallığı şehrin içinde başka güzellik yaratıyor.