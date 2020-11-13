MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKonya'daki Kuğulu ve Japon Parkı hazan renklerine büründü
GeriSeyahat Konya'daki Kuğulu ve Japon Parkı hazan renklerine büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
AA
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 17:13 | 

Konya'daki Kuğulu ve Japon Parkı hazan renklerine büründü

Konya'da hazan renklerine bürünen milli parklar ve şehir parkları, sonbaharda muhteşem manzaralarıyla eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor. Seydişehir İlçesi’ndeki Kuğulu Park da sonbaharın renklerine büründü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Seydişehir ilçesinin doğal güzelliklerinden Küpe Dağı eteklerindeki Kuğulu Milli Parkı, sonbahar tonlarıyla seyrine doyulmayan görüntüler oluşturuyor.

2
Abone Olgoogle-news

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği park, güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Dört mevsim ilgi odağı olan park, düdenlerden ve dağların yamaçlarından akıp gelen berrak suların toplandığı havuzunda, kuğu, kaz ve ördekleri de barındırıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı ise doğa renklerinin tüm zenginliğiyle görenleri cezbediyor.

5
Abone Olgoogle-news

Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir terasları, taş fenerleri, küçük adaları ve doğal tepeleriyle dikkati çeken park, sonbahar güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.

6
Abone Olgoogle-news

Hafta tatilinde stres atmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan park, sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği milli parklara ve şehir parklarına gelen fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzaraları, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

8Tavsiye üzerine Denizliden gezmeye geldik
Abone Olgoogle-news

"Tavsiye üzerine Denizli'den gezmeye geldik"

Kuğulu Park'ın ziyaretçilerinden Mustafa Kirişçi, AA muhabirine, Denizli'den ailece gezmeye geldiklerini anlattı.

9
Abone Olgoogle-news

Tavsiye üzerine geldikleri parkı çok beğendiklerini belirten Kirişçi, "Doğal ve çok hoş bir yer. Burayı merak edenlere gelmelerini, görmelerini tavsiye ederiz. Harika bir havası var. Sakin, huzurlu, ailelere uygun. Sonbaharın bütün renklerini de burada görebiliyoruz. Renkler harmanlanmış, harika bir ambiyans oluşmuş." dedi.

10Doğayla iç içe olduğumuz için burayı seviyoruz
Abone Olgoogle-news

"Doğayla iç içe olduğumuz için burayı seviyoruz"

Parkın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğüne değinen Ali Kıyak ise her fırsatta ailece doğa yürüyüşüne geldiklerini dile getirerek şunları söyledi:

11
Abone Olgoogle-news

"Doğayla iç içe olduğumuz için burayı seviyoruz. Yanımızda ekmek getirip ördekleri, kedileri ve köpekleri besliyoruz. Sonbaharda çam ağaçlarının yeşil, diğer ağaçların sarı ve kızıl olması da renk şöleni oluşturuyor. Bu yüzden fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor."

12Japonyada sonbahar hissi uyandıran park
Abone Olgoogle-news

"Japonya'da sonbahar" hissi uyandıran park

Japon Kyoto Parkı'nda vakit geçiren Mehmet Keskin de hayran kaldığı yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Sonbaharda burası fazlasıyla güzel oluyor. Aileler geliyor, burada piknik yapıp çay içiyor. Ağaçları, çiçekleri çok güzel, oksijeni bol bir yer." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi