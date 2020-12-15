Koca şehri yuttu! Her yıl 5 metre yükseliyor, bilim insanlarını da çok şaşırttı...

İşte Dune du Pyla hakkında ilginç bilgiler...Batı Fransa’daki Arachon Koyu, Avrupa’nın Büyük Sahra Çölü oldu. Atlantik kıyısındaki La Dune de Pyla, 17. yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.Maksimum yüksekliği, deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor. Üç kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki bu kum tepesi Sahra Çölü’nde değil, Avrupa’nın göbeğinde, Fransa’nın batı sahilinde yer alıyor. Batı Atlantik rüzgârlarının kıyıya halen kum yığmasıyla, yılda beş metre yol alıyor. Geçen yüzyıldan bu yana kum yığınının hacmini ikiye katladığı tahmin ediliyor. Kumul her geçen gün ormanı da işgal etmeye devam ediyor. Bu olağandışı manzara, tabii ki burasını en çok ziyaret edilen mekanlardan biri haline getirmiş. Doğanın bir tuhaflığı olarak görülen Büyük Pyla Kumulu, Avrupa’nın en büyük kum tepesi. Atlas Okyanusu kıyısındaki La Teste-de-Buch’ta bulunan bu tepe aradan geçen yıllarda o kadar büyüdü ki şu an 60 milyon metreküp kumdan oluşuyor. Okyanustan esen rüzgarların etkisiyle kum tepesi her yıl beş metre kadar hareket ediyor. Bu nedenle çevresindeki yollar ve evler kumlar altında kalıyor. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında koruma amaçlı olarak diktirdiği ve “Atlantik Duvarı” denen ormanlar da bu olaydan büyük zarar görüyor. Mesela, 1928 yılında Bordeauxlu bir aile bu tepenin eteğine bir ev inşa etmeye karar vermiş, ancak iki yıl içinde kumlar evi istilaya başlamış. 1936’da ise bina tamamen ortadan kaybolmuş. Bu dev kumul çoğu çevreciler tarafından Avrupa’nın çöle döneceği tezine de konu edildi. Hatta rüzgarla birlikte kumulun yavaş yavaş hareket ederek şehirleri bile yutacağı iddia edildi.Bilim insanları Pyla de Dune’nin nasıl oluştuğu konusunda tam bir açıklama yapamıyor. Bilim insanları burasının sürekli esen rüzgarla oluştuğunu savunsa da, bu kadar kumun nereden ve nasıl geldiğine bir açıklama getiremiyorlar. Bilim insanları tam olarak durumu açıklayamasa da burası Fransa turizmine önemli bir artı kazandırıyor. Çünkü turistler için bu bölge açıklanamayan bu oluşumundan dolayı en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.