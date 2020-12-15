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HaberlerSeyahat HaberleriKoca şehri yuttu! Her yıl 5 metre yükseliyor, bilim insanlarını da çok şaşırttı...
GeriSeyahat Koca şehri yuttu! Her yıl 5 metre yükseliyor, bilim insanlarını da çok şaşırttı...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:40 | 

Koca şehri yuttu! Her yıl 5 metre yükseliyor, bilim insanlarını da çok şaşırttı...

Fransa’nın Aquitaine Bölgesi’ndeki ‘Dune du Pyla’ diğer bir deyişle kum tepesi, Atlantik Okyanusu sahilinde yer alıyor ve her yıl beş metre büyüyor.

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İşte Dune du Pyla hakkında ilginç bilgiler...

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Batı Fransa’daki Arachon Koyu, Avrupa’nın Büyük Sahra Çölü oldu.

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Atlantik kıyısındaki La Dune de Pyla, 17. yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.

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Maksimum yüksekliği, deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor.

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Üç kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki bu kum tepesi Sahra Çölü’nde değil, Avrupa’nın göbeğinde, Fransa’nın batı sahilinde yer alıyor.

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Batı Atlantik rüzgârlarının kıyıya halen kum yığmasıyla, yılda beş metre yol alıyor.

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Geçen yüzyıldan bu yana kum yığınının hacmini ikiye katladığı tahmin ediliyor.

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Kumul her geçen gün ormanı da işgal etmeye devam ediyor.

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Bu olağandışı manzara, tabii ki burasını en çok ziyaret edilen mekanlardan biri haline getirmiş.

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Doğanın bir tuhaflığı olarak görülen Büyük Pyla Kumulu, Avrupa’nın en büyük kum tepesi.

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Atlas Okyanusu kıyısındaki La Teste-de-Buch’ta bulunan bu tepe aradan geçen yıllarda o kadar büyüdü ki şu an 60 milyon metreküp kumdan oluşuyor.

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Okyanustan esen rüzgarların etkisiyle kum tepesi her yıl beş metre kadar hareket ediyor.

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Bu nedenle çevresindeki yollar ve evler kumlar altında kalıyor.

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Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında koruma amaçlı olarak diktirdiği ve “Atlantik Duvarı” denen ormanlar da bu olaydan büyük zarar görüyor.

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Mesela, 1928 yılında Bordeauxlu bir aile bu tepenin eteğine bir ev inşa etmeye karar vermiş, ancak iki yıl içinde kumlar evi istilaya başlamış.

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1936’da ise bina tamamen ortadan kaybolmuş.

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Bu dev kumul çoğu çevreciler tarafından Avrupa’nın çöle döneceği tezine de konu edildi.

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Hatta rüzgarla birlikte kumulun yavaş yavaş hareket ederek şehirleri bile yutacağı iddia edildi.

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Bilim insanları Pyla de Dune’nin nasıl oluştuğu konusunda tam bir açıklama yapamıyor.

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Bilim insanları burasının sürekli esen rüzgarla oluştuğunu savunsa da, bu kadar kumun nereden ve nasıl geldiğine bir açıklama getiremiyorlar.

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Bilim insanları tam olarak durumu açıklayamasa da burası Fransa turizmine önemli bir artı kazandırıyor.

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Çünkü turistler için bu bölge açıklanamayan bu oluşumundan dolayı en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.

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