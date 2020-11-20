Kış turizminin merkezi yeni sezona hazır! 15 Aralık'ta açılıyor...

"İç piyasada hareketlilik bekliyoruz" Saraçoğlu, otellerin "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" aldıklarını ve sezona hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bu sene yurt dışı seyahatler kısıtlı olduğu için halkımız yurt dışı kayak merkezlerine erişim sağlayamayacak ve yurt içini tercih edecek. Bu doğrultuda iç piyasada hareketlilik bekliyoruz. Uludağ'ın İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kalabalık ve kayakseverlerin yoğunlukta olduğu kentlere yakınlığı ve Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olması nedeniyle sezonu yüksek katılımla geçireceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde evlerde bunalan ve sıkılan vatandaşlarımızı, hijyen kuralları çerçevesinde temiz dağ havasını soluyacakları, sportif faaliyetlerle sağlıklarını koruyup huzur bulacakları Uludağ'a bekliyoruz."Saraçoğlu, tüm çalışanların da yeni Kovid-19 eğitimleri alacağını dile getirdi.