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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 13:17 | 

Kış turizminin merkezi yeni sezona hazır! 15 Aralık'ta açılıyor...

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da yeni sezonun 15 Aralık'ta açılması planlanıyor.

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Uludağ, her yıl Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Birinci ve ikinci yerleşim bölgelerindeki 17 otelde yaklaşık 5 bin 500 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, sezonun başlamasına sayılı günler kala otel ve işletmeler hazırlıklarını tamamladı.Bünyesinde 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'a, bu kış sezonunda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle ağırlıklı olarak yerli turistin ilgi göstermesi bekleniyor.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı dünyanın her yerinde "Dört mevsim Bursa" başlığıyla tanıttıklarını söyledi.Uludağ'da Kovid-19 kuralları çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Saraçoğlu, karın çok yağıp pistlerin sportif faaliyetlere uygun duruma gelmesini istediklerini dile getirdi.

4İç piyasada hareketlilik bekliyoruz
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"İç piyasada hareketlilik bekliyoruz"

Saraçoğlu, otellerin "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" aldıklarını ve sezona hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bu sene yurt dışı seyahatler kısıtlı olduğu için halkımız yurt dışı kayak merkezlerine erişim sağlayamayacak ve yurt içini tercih edecek. Bu doğrultuda iç piyasada hareketlilik bekliyoruz. Uludağ'ın İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kalabalık ve kayakseverlerin yoğunlukta olduğu kentlere yakınlığı ve Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olması nedeniyle sezonu yüksek katılımla geçireceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde evlerde bunalan ve sıkılan vatandaşlarımızı, hijyen kuralları çerçevesinde temiz dağ havasını soluyacakları, sportif faaliyetlerle sağlıklarını koruyup huzur bulacakları Uludağ'a bekliyoruz."Saraçoğlu, tüm çalışanların da yeni Kovid-19 eğitimleri alacağını dile getirdi.

5Pistlerde gece de kayak yapılabilecek
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"Pistlerde gece de kayak yapılabilecek"

Bu yıl Uludağ'da bazı yeniliklerin de yapıldığını ifade eden Saraçoğlu, "Telesiyej için 500 bin avro tutarında yatırım yapıldı. Online sezonluk bilet satışları gerçekleştirildi ve yüksek talep gördü. Pistlerden biri ışıklandırılarak gece de kayak yapılacak aşamaya getirildi. Kayak pistlerinde yön tabelaları güncellendi. Doğal gaz dönüşümü tamamlandı, işletmeler doğal gaz kullanımına başlıyor. Karayolları, Bursa-Uludağ kara yolunu tamamladı." dedi.

6Yeni sezondan umutluyuz
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"Yeni sezondan umutluyuz"

Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, salgın sürecinin herkesi farklı etkilediğini söyledi.

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Tüm otellerin kendi içerisinde tedbirlerini aldığını bildiren Türk, "Sağlık ve Turizm bakanlıklarının tavsiyesi doğrultusunda önlemler alındı. Şu ana kadar talepler de iyi durumda. Misafirlerimiz son dakikacı olduğu için onların da beklediği bir süreç var ama şu anki talepler bizi memnun ediyor." dedi.

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Sürecin kendileri için iyi gittiğini, sezondan umutlu olduklarını dile getiren Türk, şunları kaydetti:"Şimdiden talepler var. Yılbaşı için talepler gelmiş ve iyi gidiyor. Sömestir satışlarımız oldu. Hafta sonları güzel gidiyor. Satışlar şimdiden yüzde 40-50 civarında. Kar yağışıyla artışın olacağını düşünüyorum.

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Aynı şekilde yılbaşına kadar doluluğun yüzde 90'ları bulacağını düşünüyorum. Bu yıl yurt dışından özelikle Rus misafirlerde artış görünüyor. Orta Doğu'dan misafirler biraz azaldı ama Rus misafirlerin talep ve yoğunluğu daha fazla."

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