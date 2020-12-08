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GeriSeyahat Kış mevsiminde sonbahar renkleriyle süslendi: Kovada Gölü Milli Parkı
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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 09:26 | 

Kış mevsiminde sonbahar renkleriyle süslendi: Kovada Gölü Milli Parkı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde özel izin ve randevuyla giriş yapılabilen Türkiye'nin tek kasnak meşesi ormanı ve aynı bölgedeki Kovada Gölü Milli Parkı ve çevresi, kış mevsiminde sonbahar renkleriyle süslendi.

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Türkiye'de sonbaharın en güzel yaşandığı illerden biri olan Isparta'da, Eğirdir ilçesi sınırlarında Yukarı Gökdere ve Aşağı Gökdere köylerindeki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı ve hemen yakınındaki Kovada Gölü Milli Parkı ve çevresindeki doğal alanlar ve meyve bahçeleri, sonbahar mevsimiyle birlikte muhteşem bir güzellik sunuyor.

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1300 hektarlık ormanlık alanın çevresinde özellikle kiraz, şeftali gibi meyve bahçelerinde aynı güzellikleri görmek mümkün.

3SONBAHAR RENKLERİ
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SONBAHAR RENKLERİ

Yukarı Gökdere köyündeki Kasnak Meşesi Ormanı, Türkiye'de kasnak meşesi ağaçlarının oluşturduğu tek ormanlık alan özelliğini taşıyor ve dünyada da tek olduğu düşünülüyor. Yaşları yüzlerce yılı bulan kasnak meşesi ağaçlarının yanı sıra ormanda, 218 bitki türü bulunuyor.

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Saçlı meşe, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Toros köknarı, çınar yapraklı akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar da sarı, kahverengi, kırmızı ve bu renklerin tonlarıyla doğayı süslüyor.

5SADECE TÜRKİYEDE YETİŞİYOR
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SADECE TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Tilki, porsuk, sansar, kurt, dağ keçisi, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan ormandaki kasnak meşeleri, küçük grup ve kümeler halinde, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor.

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25-30 metre boy ve 1.6 metre kadar çapa ulaşan kasnak meşeleri, akmeşe grubuna dahil olup, sadece Türkiye'de yetişen bir tür. Yıllar önce bu ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanıldığı için yöre halkı tarafından kasnak meşesi adıyla anılıyor.

7RANDEVUSUZ GİRİŞ YASAK
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RANDEVUSUZ GİRİŞ YASAK

Koruma öncelikli ormana randevusuz giriş ise yasak. Ormanı gezmek isteyen kişi veya gruplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Şube Müdürlüğü'nden izin ve randevu almak zorunda.

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Genellikle bilimsel ve eğitim amaçlı gezmek isteyenlere randevu veriliyor. Randevu alanlar ise alanı bir teknik personel eşliğinde gezebiliyor. Gezi güzergahı ve alanda bulunulacak süre de DKMP yetkilileri tarafından belirleniyor.

9KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI
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KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Aşağı ve Yukarı Gökdere köyleri arasındaki Kovada Gölü Milli Parkı ise 6 bin 534 hektar büyüklüğe sahip. Sonbaharda Isparta-Antalya karayolundan Sütçüler yol ayrımı üzerinden gidilebilen bölgede karayolu boyunca başta çınar ve çınar yapraklı akçaağaçlar muhteşem görüntüler oluşturuyor.

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Milli Park ve yol güzergahında kimi ağaçların yaprakları sarı ve tonlarında, kimi ağaçların da kırmızı-kahverengi tonlarında sonbaharı yaşatıyor.

11SU KUŞLARI GÖZLEMİ
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SU KUŞLARI GÖZLEMİ

Sessizlik ve huzurun hakim olduğu bölgede, sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye ve genişliği 9 metre 80 cm olan koruma altındaki doğu çınarı anıt ağacı gibi onlarca tür ağaç ve 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olan türlerle birlikte toplamda farklı 167 kuş türü bulunuyor.

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Kuş gözlemcileri için uygun Milli Park'taki merkezde, trafik kazası, elektrik çarpması vb. nedenlerden dolayı telef olan hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri de sergileniyor.

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