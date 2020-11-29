Karavanın varsa her gün her yer tatil... Seyahatin izole hali

Her ikisinin de çeşitli avantajları ve dezavantajları var. Gittiğiniz bir lokasyonda uzun süre geçirmek taraftarıysanız çekme karavan daha makul bir tercih. Ama sizin için gittiğiniz yer değil de yolda olmak önemliyse; bir-iki gecelik konaklamalarla yola devam etmeyi seviyorsanız, o zaman bir motokaravan daha pratik olabilir. Her iki karavan çeşidinin de pek çok farklı boyu, farklı donanım alternatiflerini bulmanız mümkün.