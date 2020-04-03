Karahantepe Türkiye’nin yeni yüzü olacak

Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Karul, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen çalışmalara çok önem veriyor. Burası gelecekte Türkiye’nin yeni yüzü olacağını ümit ediyoruz” dedi.