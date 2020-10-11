Karadeniz’in sürprizlerle dolu şehri

Bir rivayete göre de Sinop, adını geçmişte burada yaşayan Irmak Tanrısı Asopos’un su perisi kızlarından biri olan Sinope’den alıyor. Adını nasıl aldığını tam bilmesek de bildiğimiz bir gerçek var ki o da tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu şehrin 6 bin yıllık bir geçmişi olduğu. Bu uygarlıklara ait pek çok eseri Sinop Arkeoloji Müzesi’nde görmek mümkün...