Karadeniz’i bir de baharda görün!

Başı karlı yüce dağ zirveleri, bulut denizinde yüzüyor hissi yaratan yüksek yaylaları, görkemli ormanları ve rengârenk çiçeklerle bezeli kırlar… Her mevsim başka bir güzelliğe bürünen Karadeniz’e baharda yolunuzu düşürdüğünüzde görebilecekleriniz bunlarla sınırlı değil.
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Yaşam biçiminden yemek kültürüne, tarihinden doğal güzelliklere kadar bu coğrafyada görülmesi gereken daha başka çok şey var.
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Gökyüzünden inen şelale: Tar Deresi Bulut Şelalesi / Rize-Çamlıhemşin
Türkiye’nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Bulut Şelalesi’ne ulaşmak için önce Kaplıca Köyü Tolikço Mahallesi’ne gidilmesi gerekiyor. Köy, Rize Çamlıhemşin’e 11, Ayder Yaylası’na ise 7 kilometre uzaklıkta. Kaplıca Köyü Tolikço Mahallesi’ne vardıktan sonra 2 kilometrelik bir patika yürüyüşü ile şelaleye ulaşılıyor.
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Yaklaşık 250 metrelik bir yükseklikten dört kademede düşen şelalenin tamamını görmek neredeyse imkânsız. Suyu metrelerce yükseklikteki uçurumdan aşağıya büyük bir gürültüyle düşen şelaleye giden 2 kilometrelik patika boyunca; bilgilendirme levhaları, dinlenme mekânları, kamp alanı, yürüyüş platformu, şelale göleti ve asma köprü mevcut.
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Tropik bir ormanda yolculuk ediyormuş duygusu yaratan bu kısa parkurun sonunda yürüyüşçüleri Türkiye’nin en yüksek şelalesinin görkemiyle birlikte şelale göletinin üzerinde yüzen nilüferler karşılıyor.
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Parkta gizli hazine: Mavigöl / Giresun
Dereli-Şebinkarahisar yol güzergâhında bulunan Kuzalan Tabiat Parkı parkuru 1800 metre boyunca devam eden travertenleri, şelaleleri, ormanları, gölleri ve birçok doğal güzelliği içinde barındırıyor.
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Giresun kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki park, içinde bir hazineyi de barındırıyor: ‘Mavi Göl’… Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olan Mavi Göl, turkuvaz rengiyle 3 gölden oluşan eşsiz bir görüntüye sahip.
Soğanlı Dağları’yla Kaçkar Dağları arasında yer alan Çapans Tepeleri’nin keskin yamaçlarındaki Cimil Vadisi güzergâhı, artık kullanılmayan eski bir kemer köprünün yanından başlıyor.
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Yürüyüşçülerin Cimil yaylalarını da görebileceği parkur, adını bir çobanın, ağanın kızına âşık olmasının hikâyesini anlatan ‘Âşıklar Şelalesi’, yerin altından 72 derece sıcaklıkta çıkan şifalı termal kaplıcalar gibi sürprizler barındırıyor.
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Sanki başka bir dünyanın yaylası: Kadıralak Yaylası / Trabzon-Tonya
Trabzon’un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin açmasıyla mor bir örtüyle kaplanıyor.
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Her yıl nisan ayında açan ve ‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan, ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin yetiştiği yayla, son yıllarda giderek daha fazla yürüyüşçü akınına uğruyor.
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Sürprizlerle dolu vadi: Turnasuyu Vadisi / Ordu
Ordu-Giresun Havalimanı’na 8 kilometre, şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan Turnasuyu Vadisi, yürüyüş ve doğa kampı açısından Karadeniz’in en iyi rotalarından biri kabul ediliyor.
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Denizden itibaren vadi boyunca 1500 rakımlı tepelere çıkıldıkça yürüyüşçülerin karşısına eski su değirmenleri, ilginç kaya oluşumları, ağaç köprüler, göller, dereler ve şelaleler çıkıyor.
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Türkiye’nin en güzellerinden: Karagöl Tabiat Parkı / Artvin-Borçka
Artvin’in Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, orman içindeki Karagöl Tabiat Parkı, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde.
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68 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla çok farklı yürüyüş alternatifleri sunuyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel göllerinden biri olarak gösterilen parkın içindeki göl, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı.