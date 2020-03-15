Karadeniz’i bir de baharda görün!

68 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla çok farklı yürüyüş alternatifleri sunuyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel göllerinden biri olarak gösterilen parkın içindeki göl, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı.