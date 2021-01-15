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GeriSeyahat Kar yağışıyla tatilci akınına uğradı... "Bu doğal güzelliği herkesin görmesi lazım"
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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15 Ocak 2021 - 10:38 | 

Kar yağışıyla tatilci akınına uğradı... "Bu doğal güzelliği herkesin görmesi lazım"

Bolu’da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı. Çam ağaçlarının karla kaplandığı Gölcük’ün havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

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Türkiye’ni en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

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Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinden vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar.

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Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

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Gölcük’e aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kayak keyfini doyasıya yaşadı.

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Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki çam ağaçları da beyazlara büründü.

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Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.

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Türkiye’nin yemek yarışması programından tanıdığı Eray Aksungur da karın zevkini ailesiyle birlikte Gölcük Tabiat Parkı’nda yaşadı.

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İstanbul’da yaşayan Aksungur, kar yağışının başlamasıyla Bolu’ya geldiğini belirterek, Karı burada görmek istedim çünkü İstanbul’da kar yağışını görmek ve hissetmek biraz zor oluyor.

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Buraya büyükşehirlerin hepsi çok yakın. Herkesin bu doğal güzelliği yaşaması için Bolu’ya gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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