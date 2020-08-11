Kamp tutkunlarının yeni adresi: Çamlıkoy

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın özellikle yakın illerden çok sayıda tatilciyi ağırladığını belirterek, "Tekirdağ hem Marmara hem de Karadeniz'e sınırı olan bir ilimiz. Karadeniz'e de 2,5 kilometrelik bir kıyısı var. Karadeniz'e kıyısı olan yer Saray ilçesinde bulunan eski adıyla Kastro yeni adıyla Çamlıkoy. Burası yeşille mavinin buluştuğu bir yer. Burası deniz turizm alanı. Aynı zamanda doğa parkurları olan, yürüyüş parkurları olan, kamp ve karavan içinde müsait olan bir alan." dedi.