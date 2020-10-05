Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Dağ evlerinin web siteleri
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 11:25 |
Kalabalıktan uzak huzur adresleri... Sadece kuş sesleri ve yaprakların seslerini duyacaksınız...
Kalabalıklardan uzak huzurlu bir dinlence arama mevsimine girdik. ‘Dağın başında’ ya da sırtını yamaçlara dayamış ahşap bir evde, harika manzaralara karşı... Türkiye’nin dört bir yanından en güzel dağ evlerini jürimize sorduk.
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Sadece kuş sesleriyle kızaran yaprakların düşüşünü duyacağınız kadar sakin 10 öneri aldık.
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JÜRİ Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini Canan Demiray /Seyahat yazarı Melih Uslu / Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Uğur Biryol / Seyahat yazarı Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı
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Çamların arasında
10- Dikey Dünya Doğa Evi, Bursa İznik’e 10 kilometre uzaklıktaki evler, Avdan Dağı’nın el değmemiş yamacında kurulu. Melih Uslu’ya göre “İznik Gölü’ne tepeden bakan, her biri konsept haline getirilmiş Gürcü Evi...
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Zeytin, Nar, Kerpiç ve İncir Kulübe gibi isimler taşıyan evlerde dağ atmosferine uygun tüm ayrıntılar düşünülmüş.” (0555) 501 55 23
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Mevsimin bütün renkleri
9- Küre Dağ Evi, Bartın Bartın Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Küre Dağ Evi, açık ve kapalı restoranı, çocuklar için oyun parkı, ücretsiz bisiklet kiralama servisi gibi imkânlara sahip.
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Burcu Gürtürk Kadak “Otel, sabah kahvaltılarında bahçesinde yetiştirdiği taze ürünleri servis ediyor; etrafta gezinen tavuklar, doğayla bütünleşmeyi sağlıyor” diyor. (0378) 416 19 80
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Şirince’nin yamacında
8- Kayserkaya Dağ Evleri, İzmir Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında.
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Şirince’nin en güzel tepelerinden birine konuşlanmış, bahçeli, üçgen ahşap bungalovlardan oluşan tesis dileyene kamp seçeneği de sunuyor. Delüks konaklama seçeneğinde odalar şömineli. (0232) 898 31 72.
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Seyir terasının harika manzarası
7- Nayino Dağ Evi, Trabzon Trabzon Havalimanı’na bir saat uzaklıktaki dağ evinin dokuz odası var. Tesisin seyir terasından Şahinkaya Kanyonu’nun nefes kesici manzarasını izleyebilirsiniz…
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Uğur Biryol’a göre: “Trabzon’un Düzköy Yaylası’ndan 20 dakikalık bir yolculukla gidilen Nayino Dağ Evi’nin etrafı nefes kesici güzellikte. ” (0505) 241 79 86
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Güne köy kahvaltısıyla başlayın
6- Değirmenyeri Dağ Evleri, Bolu Mudurnu’daki tesis Abant Gölü’ne 20, Sünnet Gölü’ne 30, Sülüklü Göl’e 50 kilometre uzaklıkta. Saffet Emre Tonguç’un önerisi: “Kuş sesleriyle uyanıp yöresel ürünlerle hazırlanmış eşsiz bir köy kahvaltısıyla güne başlanıyor.
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Evlerin olduğu alanda çeşitli meyve ağaçları var, yürüyüş yapıp dalından taze meyve toplayabilir, çevrede doğanın içinde keşfe çıkabilirsiniz.” (0374) 421 26 77
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Tanrıların dağında sonbahar
5- İda Natura Kazdağları Otel, Balıkesir Tesis Kazdağları’nın en güzel noktalarından Kızılkeçili Köyü’nde, meyve ağaçlarıyla çevrili bir bahçenin içinde. Bungalovlar isimlerini mitolojik tanrılardan alıyor.
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Bölgede doğa yürüyüşü için farklı zorluk derecelerinde yollar var. Bunların bazıları çocuklarla birlikte yürümek için uygun. Tesisin içinde 84 mineralli bir de tuz odası mevcut. (0266) 384 82 82
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Kaş’a tepeden bakın
4- 3 Oda Konukevi, Antalya Kaş’ın Çukurbağ Köyü’ndeki 3 Oda Konukevi, merkeze 12 kilometre uzaklıkta. İki dağ evi, üç eski köy evi ve üç bungalovdan oluşuyor.
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Nurgül Büyükkalay “Burası Kaş’ın gizli kalmış köşelerinden. Bisikletle çevreyi gezebilir, Likya Yolu’nda yürüyüş yapabilir ve Kaş’a şöyle bir tepeden bakabilirsiniz” diyor. (0541) 253 57 45
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Çevresinde yürüyüş yapın
3- Hindiba Doğa Evi, Bolu Dokuz taş ev ve üç bungalovuyla hizmet veriyor. Ormanda, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için ideal.
2- Saklı Göl Evleri, Burdur Isparta - Antalya arasındaki tesis, kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kıyısında yılın 12 ayı hizmet veriyor. Sevda Serbest’in önerisi...
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“Burada kano, tekne gezisi, sportif balıkçılık, doğa yürüyüşü, bisiklet turu gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda Sagalassos, Kremna, Milyos antik kentlerini ve Kral Yolu’nu keşfetmeniz de mümkün.” (0248) 344 21 22
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Bir masalın içindeymiş gibi
1- Abant Yeşil Ev, Bolu ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalını hatırlayın... İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept var. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede.
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Bahar Akıncı “Yemyeşil bir doğa içinde Bilgin, Uykucu, Neşeli’nin evleri… Her biri birbirinden farklı bir hayal dünyası. Bu evlerde kendinizi masalın içinde hissedeceksiniz” diyor. (0544) 237 11 49