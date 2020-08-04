Kalabalık çekildi, şimdi tam zamanı! Hâlâ yıllık iznini kullanmayanlar bu liste size göre...

Mersin’in Silifke ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyo. Şehrin en temiz ve en güzel denizi olarak biliniyor. Suyu çok soğuk. Sebebi araştırıldığında ise beş ayrı noktadan su kaynağının olduğu ortaya çıkmış. Deniz suyunun güzelliği de buradan geliyor. Çevresinde oldukça büyük kayalar olmasına rağmen denize girilmesine engel olmuyorlar. Bir diğer yer de Narlıkuyu… Merkez’e 65, Silifke’ye 20 km uzaklıkta olan Narlıkuyu, özellikle Güneydoğu illerinden gelen tatilcilerin uğrak noktası.