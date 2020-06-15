İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği rakamlara göre, elektrik ve su kullanımı içinde olmak üzere 4 kişi sınırına kadar günlük çadır fiyatı 60 lira, karavanlardan ise 70 lira alınıyor. Aralarında bürokrat, emekli milletvekili, avukat, savcı, hakim, iş adamı, memur ve çoğunluğu emeklilerin bulunduğu Çubucak Tabiat Parkı'nda, izole doğa ve deniz ile baş başa ekonomik tatil yapmaya gelenlerin çadır kurma telaşı başladı.