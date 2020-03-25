İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri koronavirüs nedeniyle sakin

Günübirlik 2-3 milyon ziyaretçisinin olduğu 16 milyon nüfuslu İstanbul'da sokakların bomboş olması farklı kareler ortaya çıkartıyor. Bu arada dükkanların kapalı olmasını fırsat bilen grafiti sanatçıları da dükkanların kepenklerine durumun vehametini anlatan figürler çiziyorlar.