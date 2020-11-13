İstanbul’un oksijeni bol en güzel adresi: Atatürk Arboretumu

İçeride yeme-içme mekânları var mı? Arboretumun içinde yemek yiyebileceğiniz herhangi bir yer bulunmuyor. Yanınızda yemek getirmek de yasak. Su haricinde bir şey sokamıyorsunuz. Aslında böyle olması çok doğru… Bu kural ormanın korunması ve temiz tutulması açısından çok önemli…