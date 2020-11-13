Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, pixabay
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 11:52 |
İstanbul’un oksijeni bol en güzel adresi: Atatürk Arboretumu
İstanbul'un karmaşasından ve gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız Atatürk Arboretumu sizin için biçilmiş kaftan. Dört mevsimin kendine özgü güzelliklerini sergileyen arboretum, hem doğayla baş başa kalmak hem de İstanbul içinde gezmek isteyenler için en yakın adres… Peki Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İşte size Atatürk Arboretumu gezi rehberi…
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En çok sorulan soru: Nasıl gidilir?
Renklerin dans ettiği bu dünyaya gitmeden önce internette biraz araştırma yapınca dikkatimizi en çok çeken, insanların Atatürk Arboretumu’na nasıl gidileceğine dair bazı forumlarda başlık açmasıydı.
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Aslında bölgeye alternatif birçok seçenek var ama en ideal olanı şu: Otobüsle Taksim’e giderek Taksim’den 'M2' metro hattına bindikten sonra son durak olan Hacıosman’da inmek.
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Tabii bitmedi, yol biraz uzun ama sonunda göreceğiniz şeyler için bu çileye değer. Ardından metro çıkışında bulunan '42 HM Bahçeköy' durağından kalkan otobüslere bineceksiniz.
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20 dakikalık bir yolculuğun ardından Kemerburgaz yolu durağında inecek sol tarafınızda kalan yokuşu tırmandıktan sonra arboretuma ulaşacaksınız.
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İstanbul’un en yakın arka bahçesi! Her yer yemyeşil…
Doğayı ve yeşili seven insanların en uğrak adresi konumuna gelmiş olan Atatürk Arboretumu, Orman Fakültesi ve Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda oluşturulmuş bir doğa harikası.
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İçerisinde binbir çeşit bitki ve ağaç türünün bulunduğu bu ormanlık alana girdiğinizde görebileceğiniz tek renk yeşil ve kahverengi! Şehrin griliğinin yanında burası size ilaç gibi gelecek…
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Hafta içi ucuz, hafta sonu pahalı
Arboretuma giriş ücretleri ise gidiş gününüze göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi tam 7.5, öğrenci ise 2.5 TL. Hafta sonu ziyaret etmek istediğinizde ise giriş ücretleri tam 20, öğrenci 7.5 TL. Hafta sonu ücretinin pahalı olması bile bu canlı ağaç müzesine olan ilgiyi azaltmaya yetmiyor.
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Ama şunu belirtelim, bölgeye insanlar en çok hafta sonu geliyor. Buraya hafta sonu arabanızla gelmeyi planlıyorsanız, erkenci olmanızda fayda var. Çünkü arboretuma ait ücretsiz otoparkta yer bulmanız zor hatta kaldırımlar bile arabalarla dolup taşıyor.
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Atatürk Arboretumu altı yol ayrımından oluşuyor. İlk olarak gölün olduğu kısma yönelmelisiniz. Çünkü üç yapay gölün bulunduğu arboretumdaki bu gölün etrafında banklar, içindeyse balıklar ve ördekler bulunuyor.
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Özellikle güzel kareler yakalamak için buraya geldiyseniz, bundan daha güzel bir yer bulamazsınız.
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Merceklerle ağaç inceleyebiliyorsunuz
Adını Atatürk’ün 100’üncü doğum yılından alan arboretum, görüntüsünün yanı sıra bünyesinde bulundurduğu ağaç türleri hakkında ziyaretçilerine sunduğu bilgiler sizi oldukça etkileyecek. Göreceğiniz bütün bitki ve ağaç türlerinin altında, isimleri ve kökenlerinin hangi ülkeye ait olduğu hakkında bilgi veren küçük tabelalar yer alıyor.
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Kendi başınıza dolaşarak ve bilgi tabelalarındaki yazıları okuyarak öğreneceğiniz bilgilerin haricinde girişte bulunan ağaçların yaşlarını hesaplama amacıyla kurulmuş düzenekte oldukça ilginç. Düzenekte yaşı gövdesinde bulunan ağaçlara ait bazı gövdeleri mercekler ile inceleyebiliyor ve yaşlarını tespit edebiliyorsunuz.
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İçeride yeme-içme mekânları var mı?
Arboretumun içinde yemek yiyebileceğiniz herhangi bir yer bulunmuyor. Yanınızda yemek getirmek de yasak. Su haricinde bir şey sokamıyorsunuz. Aslında böyle olması çok doğru… Bu kural ormanın korunması ve temiz tutulması açısından çok önemli…
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Hayvanların yeşil yuvası
Birçok farklı türden ağaçlara ev sahipliği yapan arboretum aynı zamanda hayvanlar için iyi bir yuva durumunda. Bütün haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmak istiyorsanız siz de bir gününüzü ayırıp Atatürk Arboretumu’nu ziyaret etmelisiniz.
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Pazartesi günleri hariç her gün açık olan arboretum, hem öğretiyor hem dinlendiriyor sözünün kullanılacağı nadir ve güzel yerlerden biri. Hem de yanı başımızda… Ailecek temiz havanın tadını çıkarmaya gelenler haricinde buraya en çok uğrayanlar ise gelin ve damatlar…
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Birçok çift düğün çekimleri için Atatürk Arboretumu'nu tercih ediyor. Yalnız düğün çekimlerinde çekim yapmak için belli bir ücret de ödeniyor. Hatta alana tripod sokmak için de ekstra ücret var.