İstanbul'un memleket haritası! İşte çarpıcı rakamlar, zirvedeki şehir şaşırttı
Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son yayımladığı verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sı İstanbul'da ikamet ediyor.
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Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu...
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25- AMASYA
Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve 'Anadolu'nun Bağdat'ı olarak anılan 'Şehzadeler Şehri' Amasya... İki devasa kayanın arasında kıvrıla kıvrıla akan Yeşilırmak'ın şekline bürünen şehir, Osmanlı Devleti'ne şehzadeler ve padişahlar yetiştirdiği gibi Milli Mücadele'nin başladığı şehir olarak öne çıkan önemli bir ilimiz. İstanbul'da doğum yeri Amasya olanların nüfusu 101 bin 239.
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24- ADIYAMAN
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Adıyaman, başta tarihi ve turistik olmak üzere birçok değeriyle dikkati çekerken, şehir özellikle efsaneleriyle de ilgi görüyor. Özellikle Nemrut Dağı mutlaka görülmesi gereken güzellik. İstanbul'da doğum yeri Adıyaman olanların sayısı 114 bin 608.
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23- BİTLİS
Listenin 23'üncü sırasında Nemrut Kalderası ile ünlü güzel şehrimiz Bitlis var. Şehir son yıllarda İstanbul'a oldukça fazla göç verdi. İstanbul'da doğum yeri Bitlis olanların sayısı 115 bin 108.
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22- AĞRI
Adını kısmen sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'ndan alan şehir de listede yer alıyor. İstanbul'da doğum yeri Ağrıolanların sayısı 116 bin 349.
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21- ZONGULDAK
Doğum yeri: Zonguldak İstanbul'daki nüfus: 116 bin 566 Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Fakat son dönemlerde gelirini tek yön olan taşkömüründen kazanması sebebiyle şehir her geçen gün gerilemektedir.
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20- SİİRT
Doğum yeri: Siirt İstanbul'daki nüfus: 125 bin 960 Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri ‘mütevazi’ biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi’nin geçen yıl ‘Milli Park’ edilmesi bu durumu değiştirebilir. Şehir turist rekoru kırmayı hedefliyor.
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19- VAN
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin en kalabalık 19'uncu şehri. Son yıllarda Van Gölü Ekspresi ile şehir oldukça fazla turisti ağırlıyor. İstanbul'da oldukça fazla Vanlı bulunuyor. İstanbul'daki nüfusları 137 bin 698.
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18- MARDİN
Geçen yıl 900 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi ve kültürel geziye adeta doydu. Herkese Mardin'e giderken Mardinliler ise İstanbul'a geliyor. İstanbul'da doğum yeri Mardin olanların sayısı 139 bin 717.
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17- DİYARBAKIR
Doğum yeri: Diyarbakır İstanbul'daki nüfus: 143 bin 903 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, Elcezire'nin (Mezopotamya) kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Siirt ve Muş; batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya; kuzeyde Elazığ ve Bingöl; güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. Yeryüzü şekilleri açısından genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümdedir ve Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrilidir.
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16- ERZİNCAN
Doğum yeri: Erzincan İstanbul'daki nüfus: 158 bin 249 Doğu Anadolu'nun Kuzey Batısında bulunan Erzincan, doğal güzellikleri, tarih kokan bereketli topraklarıyla Anadolu'da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimiz
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15- ARDAHAN
Doğum yeri: Ardahan İstanbul'daki nüfus: 158 bin 896 Türkiye’nin zorlu coğrafyalarından biri.. Yüksek tepelere kurulu, yılın büyük bölümü beyaz örtü altında kalan, soğuktan insanın nefesini kesen topraklar. 1992 yılında il olarak kabul edilen Ardahan, ülkemizin en küçük şehirlerinden. Şehir küçük olsa da, vefakar ve cefakar insanlarıyla ülkemiz için önemli bir değer burası.
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14- KARS
Kars son yılların en popüler rotası... Büyülü bir yolculuk yapmak isteyenler Doğu Ekspresi'ne bilet bulmak için birbiriyle yarışıyor. Böyle güzel bir coğrafya yerine İstanbul'da yaşamayı tercih edenlerin sayısı ise 160 bin 932.
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13- ANKARA
Doğum yeri: Ankara İstanbul'daki nüfus: 171 bin 944 1920’den bugüne ülkemizin başkenti olan Ankara’nın geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Bu kadim şehir tarih boyunca Hititlerden Perslere, Lidyalılardan Bizans’a kadar onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün ülkemizin ikinci büyük kenti olan Ankara’da bu tarihi ve kültürel zenginlikten kalan birçok miras bulunuyor. Bu bakımdan Ankara’da mutlaka görülmesi gereken onlarca yer bulunuyor.
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12- RİZE
Doğum yeri: Rize İstanbul'daki nüfus: 174 bin 918 Rize, Karadeniz'in en önemli ve gelişmiş turizm bölgelerinden biri. Özellikle bahar ve yaz aylarında ülkemizin her yerinden onbinlerce kişinin ziyaret ettiği Rize'de eşi bulunmaz güzellikler yer alıyor.
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11- SİNOP
Doğum yeri: Sinop İstanbul'daki nüfus: 184 bin 857 Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en sakin şehri seçildi Sinop. Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş.
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10- MALATYA
Doğum yeri: Malatya İstanbul'daki nüfus: 232 bin 730. Malatya, Türkiye’deki 81 ili oluşturan illerden birisidir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunur. Bulunduğu konumda bölgenin en gelişmiş şehridir. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiştir.
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9- KASTAMONU
Doğum yeri: Kastamonu İstanbul'daki nüfus: 232 bin 820
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8- TRABZON
Doğum yeri: Trabzon İstanbul'daki nüfus: 239 bin 968 Karadeniz’in kalbinde yer alan Trabzon, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve haklı şöhrete sahip lezzetleriyle her mevsim iyi bir seyahat alternatifi.
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7- GİRESUN
Doğum yeri: Giresun İstanbul'daki nüfus: 244 bin 534 Kastamonu ilinin tarihi Hitit İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Kastamonu Türk hakimiyetine ise 1105 yılında Danişmentli döneminde gerçekleşmiştir. Oldukça köklü geçmişe sahip olan bir ildir. Tarihi olarak köklü geçmişi ile ev sahipliği yaptığı beyliklere ve Osmanlı devletine ait olan birçok yapı ve eser bulunmaktadır. 800 yıl kadar önce yapılan İslami eserlerde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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6- ERZURUM
Doğum yeri: Erzurum İstanbul'daki nüfus: 251 bin 299 Birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Erzurum'da, sabahları pencerenizi Palandöken’e karşı açmak güne mutlu uyanmanızı ve enerjik hissetmenizi sağlayacak. Sadece Palandöken değil bir yanda Çoruh Nehrini seyre dalarken diğer taraftan Tortum Şelalesinden gelen eşsiz su sesleriyle Türkiye'nin en güzel yerlerinden burası...
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5- SAMSUN
Doğum yeri: Samsun İstanbul'daki nüfus: 279 bin 391 Türkiye'nin, Çukurova'dan sonra Türkiye'nin en verimli ovaları Samsun'dadır. Sanayisi gelişmiş olan Samsun'a karayolu, havayolu, demiryolu ile ulaşım mümkündür. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşını başlattığı tarihi önemi büyük ilimiz Samsun, gezilecek birçok yer seçeneği ile de dikkat çeken, turistik bir merkez konumundadır.
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4- TOKAT
Doğum yeri: Tokat İstanbul'daki nüfus: 289 bin 990 Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan en önemli şehirlerinden biri olan Tokat, tarih kokan sokakları, lezzetli mutfağı ve keyif dolu insanları ile sıcacık bir Anadolu şehri. Tarihi mekanları, doğası ve insanları ile fark yaratan Tokat kesinlikle görülmesi gereken bir şehir.
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3- BİLİNMEYEN
Doğum yeri: Bilinmeyen İstanbul'daki nüfus: 291 bin 012
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2- ORDU
Listenin ikinci sırasında Ordu var. İstanbul'da doğum yeri Ordu olanların sayısı 293 bin 163.
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1- SİVAS
Zirve ise Sivas'ın. İstanbul'da doğum yeri Sivas olanların sayısı 364 bin 641.