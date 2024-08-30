Dün oyuncak bebeklerini şimdi de çocukları giydiriyor

Haberin Devamı

TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret pazarı büyümesini sürdürüyor. Özellikle pandeminin de etkisiyle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla birlikte bu yılın sonunda Türkiye’de e-ticaret işlem hacminin 2.2 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor. Bu hacmin 2025’te 3.1 trilyon, 2028’de de 6.3 trilyon lira olması bekleniyor. Çocuklar için kıyafet üreten Doğa Karabağ da e-ticaret kanalıyla tüketiciyle buluşanlardan... İzmir’de iki yıllık hazırlık aşamasının ardından ilk ürünlerini bu yılın ilk çeyreğinde tüketiciyle buluşturan Plant Mini’nin kurucusu Karabağ’la girişimcilik macerasından yarınlara dair hedeflerine birçok konuyu konuştuk.

Haberin Devamı

RESME KARŞI BÜYÜK İLGİ

Anaokulu öğretmeni bir anne ile termik santralden emekli bir babanın iki çocuğunun küçüğü olan Doğa Karabağ, 1997’de Muğla’da doğmuş. Küçüklüğünden beri resim çizmeye karşı büyük bir ilgisi olan ve bu yeteneği katıldığı yarışmalarda da tescillenen Karabağ, bir yandan da oyuncak bebekleri için annesinin de katkısıyla kıyafetler tasarlıyormuş. Ağabeyinin yönlendirmesiyle ortaokul sonrası grafik tasarımı eğitimi için güzel sanatlar lisesini kazanmış. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde hem resim öğretmenliği hem de grafik tasarımı okuyarak tamamlamış. Mezuniyet sonrası birkaç yıl turizm sektöründe faaliyet gösteren ağabeyiyle çalışan Doğa Karabağ, hikayesinin devamını şöyle anlatıyor:

İŞİN ÖZNESİ ÇOCUKLAR OLSUN

“Burada sosyal medya yönetiminden tasarıma çeşitli işler yaptım. Bir süre sonra da evlendim. Evlilikle birlikte İzmir’de kariyerime özel bir okulda devam etme kararı aldım. Anne olunca işe 2 yıl ara verdim. Ama zamanla iş hayatında uzak kalmak beni yormaya başladı. Bu süreçte yeni arayışlara girdim. Hem çocukluktan gelen çizim ve tasarım kabiliyetim hem de mesleğim gereği çocuklarla olan iletişimim ekseninde yeni arayışlara girdim. Tabii anne olunca farklı hassasiyetler de gelişiyor. Tüm bunların ekseninde çocuk giyimi üzerinde yeni bir hikaye yazamaya karar verdim. Eylül 2022’de de önce şirketimi kurdum.”

İKİ YILLIK HAZIRLIK DÖNEMİ

Haberin Devamı

Karabağ, şirketini 2 yıl önce kursa da hemen ürünlerini piyasa çıkarmak yerine daha sağlıklı büyümek adına bu süreci hazırlık yaparak geçirmeyi tercih etmiş. Sektörü yakından tanımış, altyapısını kurmuş, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını belli aşamaya getirmiş. Doğa Karabağ, 6 aylıktan 7 yaşa kadar olan çocuklar için kıyafetler üretme hedefiyle geçtiğimiz mayısta tüketiciyle buluştuklarını söylüyor ve ekliyor: “Plant Mini markasıyla hem kendi sitemiz hem de diğer dijital pazar yerlerinde satış yapıyoruz. Çocuklar çocuk gibi giyinsin istedik. Her bir ürünümüzün özenle seçilmiş kumaşlar ve dikkatlice işlenmiş detaylarla çocukların günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabileceği özelliklere sahip olmasına özen gösterdik.”

Haberin Devamı

İZMİR’E SHOWROOM

BULGARİSTAN’A ŞİRKET

DOĞA Karabağ, ilk etapta tüketiciyle e-ticaret kanalıyla buluşmayı tercih etmiş. Hatta Türkiye’nin 81 ili ve tüm Avrupa ülkelerine hizmet verebilecek altyapıya sahip olduklarını söyleyen Karabağ, “E-ticaret kanalıyla büyüme hedefimiz olsa da saha deneyimleri ve geri dönüşler adına çeşitli etkinliklerde stant açıyoruz. Ama buna ilaveten İzmir’de kısa bir süre içinde showroom şeklinde bir satış mağazası açma fikrimiz var. Tabii bir zincir olma niyetimiz yok. Biz tasarım ve üretime odaklanacağız. Odaklandığımız bir konu da ihracat. Bu kapsamda Bulgaristan’da da bir şirket kurduk. Yavaş yavaş buradan da satışlara başladık. Hedefimiz Bulgaristan’dan Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya ulaşmak. Orta ve uzun vadede hedefimiz Türkiye’de pazarımızı genişletirken, ihracatımızı biraz daha artırarak özgün tasarımlarımızı tüm dünyaya ulaştırmak. Kimilerine 1 adet bile olsa 100 ülkeye ürünlerimizi satmak” diyor.

SINIRLI ÜRETİM

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK

Haberin Devamı

PLANT Mini’nin tüm tasarımlarında Doğa Karabağ’ın imzası var. Üretimde ise kendi felsefelerine uygun olan atölyelerde üretim yaptırma yoluna gittiklerini söylüyor. “Sınırlı üretim, sınırsız özgürlük söylemiyle hareket ediyoruz. 10 bin, 100 bin adetlik partiler üretmiyoruz. Her ürün tek tek kontrol ediliyor. Partilerimiz biner adet üründen oluşuyor. Gönderileri özel ambalajımızla müşterilerimize ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız da herkesin ulaşabileceği düzeyde. Bizi tercih edenler bu farkı yaşasınlar, her sezon farklı bir kreasyonla karşılaşacaklarını bilsinler istiyoruz. Organik, pamuklu, kaliteli kumaşlar kullanıyoruz. Ürünlerimiz unisex. Kızlar da erkekler de giyebiliyor. Tasarımlarımızı ona göre yapıyoruz” diye konuşuyor.

Haberin Devamı

KISA KISA

* Ailelerin son dönemde çocukları için büyüklere yönelik kıyafetlerin küçük versiyonlarını tercih ettiğini söylen Doğa Karabağ ekliyor: “Bunu doğru bulmuyoruz. Kreasyonlarımızı rahat, şık, eğlenceli ve onların yaşına uygun olacak şekilde tasarlıyoruz. Hareketlerini kısıtlamayacak, içlerindeki enerjiyi dışa vururken rahat edecekleri giysiler üretiyoruz.”