İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki huzura kaçış adresleri

Limana indiğinizde göreceğiniz Hanımeli Restoran mutlaka uğramanız gereken bir yer. Gitmeden önce arayıp yer durumunu sormanızda fayda var yoksa yer bulamayıp geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Yediğimiz tüm mezelere bayıldık, özellikle domates salatasının hastası oldum. Bizde balık için yer kalmadı ama gidenler balığını da çok övdü.