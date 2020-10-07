Deniz Tarhan / Instagram: @hohhoyyt | Fotoğraflar: Deniz Tarhan, Alamy
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 14:40 |
İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki huzura kaçış adresleri
Bu hafta sonu iş stresini unutacağınız, doğada güzel anlar geçireceğiniz rotalara yelken açmaya ne dersiniz?
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İşte tam da şu an zamanı olan, İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki, hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adresleri…
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Bursa Artık İstanbul’dan iki saatte ulaşabildiğimiz Bursa, hafta sonu hem lezzet hem de tarih arayışı olanlar için birebir.
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Merkezde Ulu Cami, Yeşil Türbe, Kozahan görmeden dönmemeniz gereken yerlerden. Kebapçı İskender, Tarihi Mavi Dükkanda bir iskender yedikten sonra dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü’ne gitmeyi unutmayın, diğer ikisi İtalya’da, biri de Bulgaristan’da yer alıyor.
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Çevrede Cumalıkızık, Tirilye, Mudanya, Misi ve Dudaklı köylerini de ziyaret edebilirsiniz. Mudanya’ya giderseniz meşhur Beyaz Kayalar’da yaratıcı deniz ürünleri mezelerinden mutlaka tadın.
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Karaburun İstanbul’a yaklaşık 1.5 saat uzaklıktaki Karadeniz kasabası Karaburun, İstanbul’a yakın günübirlik gidilecek bir yer arayanlar için ideal. Sahilde sevdiklerinizle güzelce yemek keyfi yapabilirsiniz, pek kimseler olmuyor.
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Limana indiğinizde göreceğiniz Hanımeli Restoran mutlaka uğramanız gereken bir yer. Gitmeden önce arayıp yer durumunu sormanızda fayda var yoksa yer bulamayıp geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Yediğimiz tüm mezelere bayıldık, özellikle domates salatasının hastası oldum. Bizde balık için yer kalmadı ama gidenler balığını da çok övdü.
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İğneada Dünyada nadir bulunan Longoz ormanlarıyla ünlü İğneada, İstanbul’a sadece üç saat uzaklıkta şehrin stresinden arınmanız için sizi bekliyor.
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İster kumsalda ister ormanda yürüyüş yapın, ister ATV ya da kano ile Longozu keşfe çıkın. Akşam da güzel bir balık sofrası kurdunuz mu tadından yenmez. Burayı mutlaka bu hafta sonu listenize ekleyin.
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Kazdağları Kuzey Ege’nin incisi Kazdağları Edremit ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Dünyada oksijeni en bol yerlerden olduğu söyleniyor, dikkat edin büyük şehirlerden sonra fazla oksijen çarpabilir.
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Buraya gittiğinizde, sadece Kazdağları’nda konaklayıp trekking yapabileceğiniz gibi çevredeki Altınoluk, Akçay, Küçükkuyu gibi turistik bölgelerde kalıp zamanınızı farklı aktivitelerde değerlendirebilirsiniz. Yeşilyurt ve Adatepe köyleri ile Zeus Altarı mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden.
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Yedigöller Kuzeyden güneye sırasıyla Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl isimli yedi gölden adını alan bölge, özellikle şu sıralarda doğaseverlere huzur vaat ediyor.
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Özellikle Yedigöller’de sonbahar aylarında sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla adeta bir tablonun içinde hissediyorsunuz kendinizi. Bir hafta sonu yiyecek, içecek alışverişinizi yapıp burada bir kamp deneyimi de yaşamalısınız mutlaka.
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Burgazada Benim İstanbul’daki adalar arasında en sevdiğim burasıdır. Sonbaharda bir hafta sonu kaçamağı için Burgazada’ya gitmenizi tavsiye ederim. Çiçekler içindeki sokaklarında kaybolun, Kalpazankaya’da muhteşem manzaraya karşı bir şeyler içip, Sait Faik’in müzesine gidin.
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Sait Faik Abasıyanık’ın Burgazada’da yaşadığı ve pek çok hikâyesini kaleme aldığı köşkü şu anda müze olarak hizmet veriyor. Gitmeden önce birkaç hikâyesini de okursanız belki sokakları onun gözüyle görürsünüz.
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Ne kadar zaman ayırmak gerek derseniz, biz genelde günübirlik gidiyorduk ama bir keresinde adadan ayrılasımız gelmemişti ve konaklamıştık, yani sizin keyfinize kalmış tamamen.