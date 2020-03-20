İstanbul deniz trafiğine 'corona' etkisi

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor.
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Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul boğazının havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.
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Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı.
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Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı.
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İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.