MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
GeriSeyahat İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 16:15,

İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Kırklareli'de kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanları, yeşilin ve mavinin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kırklareli'de deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan İğneada'daki longoz ormanları, ziyaretçilerini bekliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Yeni normalleşme süreciyle birlikte günübirlik tatilciler, rotalarını Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile Trakya'nın "saklı cenneti" olarak nitelendirilen İğneada, bugünlerde özellikle ormanlarının güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini dinlendiriyor.

5
Abone Olgoogle-news

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, kuş sesleri ve derelerin akıntısı ile şenlenirken, göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

6
Abone Olgoogle-news

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor.

7
Abone Olgoogle-news

Bazı vatandaşlar orman içerisinde yürümeyi tercih ederken, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler ise Mert Gölü içerisinde kano ile keyifli bir gün geçiriyor.

8
Abone Olgoogle-news

Kano ile kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

9
Abone Olgoogle-news

Günün yorgunluğunu denizde yüzerek atanlar daha sonra kumda yapılan kahvelerini yudumlayarak gün batımını izliyor.

10Ormanları kano ile gezmek ayrı keyif veriyor
Abone Olgoogle-news

"Ormanları kano ile gezmek ayrı keyif veriyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtığını söyledi.

11
Abone Olgoogle-news

Tüm vatandaşları ormanların güzelliklerini görmeye ve kano turu yapmaya davet eden Bilgin, "İğneada'ya bir kez gelen bir daha kopamıyor. Bu güzellikleri görmek ve yaşamak gerekiyor. Özellikle ormanları kano ile gezmek insana ayrı bir keyif veriyor. Ormanlarımız dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel." dedi.

12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
33
Abone Olgoogle-news
34
Abone Olgoogle-news
35
Abone Olgoogle-news
36
Abone Olgoogle-news
37
Abone Olgoogle-news
38
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi