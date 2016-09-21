Herkes tatildeyken İstanbul'un keyfini çıkarabileceğiniz 5 yer
Tatil dönemleri İstanbul'un nüfusunda gözle görülür bir azalma oluyor. Kurban bayramında hazır herkes şehirden uzaklaşmışken tadını çıkarabileceğiniz yerlere gitmenin şimdi tam zamanı! İstanbul'u özellikle yaz aylarında veya bayramlarda şehir boşaldığında gezmek ve sokaklarında turist gibi dolaşmak pek çok kişinin tercihleri arasında yer alıyor.
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Şehri sakin haliyle keşfetmek ve kentin güzelliğinin tadına varmak apayrı bir keyif veriyor. Her yıl pek çok turiste ev sahipliği yapan kentte siz de birkaç günlüğüne turist gibi takılabilir ve şehrin öne çıkan yerlerini yeniden deneyimleyebilirsiniz. İşte İstanbul'da gezilecek yerler:
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1. Galata Kulesi
Semte adını veren Galata'nın meşhur kulesi, 528 yılında inşa edilmiş.
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1632 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden kanat takıp Üsküdar'a kadar uçtuğu rivayet edilir.
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Kulenin benzersiz İstanbul manzarasını görmek için erken saatlerde gitmenizi tavsiye ederiz.
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Daha sonra kulenin yakınlarındaki kafelerde küçük atıştırmalıklar eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilir ve civardaki butik ve antikacılardan alışveriş yapabilirsiniz.
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2. Kapalıçarşı
Beyazıt'ta yer alan Kapalıçarşı, dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşısı unvanını koruyor
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Çarşı, her yıl binlerce tursitin akınına uğruyor. Adeta dev bir labirente benzeyen çarşıda yaklaşık 3 binin üzerinde dükkan bulunuyor.
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El dokuması halılardan, takı ve mücevherlere, Türk kumaşlarından, antika eşyalara ve cam ürünlerine kadar envai çeşit obje ve eşyayı bir arada bulabilirsiniz.
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Çarşı içerisindeki kahve dükkanlarında geleneksel Türk kahvesi ve lokum keyfi yapmadan mekandan ayrılmayın.
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3. Ayasofya
537 yılında kilise olarak inşası tamamlanan tarihi Atasofya, dünyanın en hızlı inşa edilen katedrali unvanını elinde bulunduruyor.
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1453 yılında İstanbul'un fethiyle birlikte kiliseden camiye dönüşen yapı, İstanbul'un görülmesi gereken en önemli tarihi sembolleri arasında yer alıyor.
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Eminönü'nde Sultan Ahmet Camii'nin tam karşısında yer alan Ayasofya içerisinde türbeler, müze ve vaftizhane gibi ek kısımlar da yer alıyor.
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4. Eminönü
Eski İstanbul havasını soluyabileceğiniz yegane noktalardan biri de Eminönü.
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Tarihi dokusunu hala muhafaza eden sokakları, turistlerin uğrak yeri olan tarihi mekanları, çarşıları ve geleneksel restoranlarıyla Eminönü yeniden keşfedilmeyi bekliyor.
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Mısır Çarşısı'ndan çeşit çeşit baharat kokularının yayıldığı, deniz kenarında balık ekmek yiyen turistleri görebileceğiniz Eminönü, ucuz ürünler ve antika eşyalar bulmak için de harika bir mekan.
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5. Bebek Sahili
İstanbul'un sakinliğinden faydalanıp keyifli zaman geçirmek isterseniz, Bebek sahili sizin için biçilmiş kaftan.
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Burası uzun yürüyüş yolu ile spor yapanların gözdesi. Bebek Parkı ise spor sonrası dinlenmeyi tercih edenler veya deniz kenarında yeşillikler içerisinde soluklanmak isteyenler için ideal.
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Dilerseniz semtteki lüks kafelerde birbirinden popüler kokteyllerin tadına varabilirsiniz.