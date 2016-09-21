Herkes tatildeyken İstanbul'un keyfini çıkarabileceğiniz 5 yer

Şehri sakin haliyle keşfetmek ve kentin güzelliğinin tadına varmak apayrı bir keyif veriyor. Her yıl pek çok turiste ev sahipliği yapan kentte siz de birkaç günlüğüne turist gibi takılabilir ve şehrin öne çıkan yerlerini yeniden deneyimleyebilirsiniz. İşte İstanbul'da gezilecek yerler: