Hazım Dağlı Tabiat Parkı doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Salgın sürecinde tabiat parkı ve bungalov evlerin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten Güngör, "Geçen yıl yaklaşık 300 kişi evlerimizde kalmıştı. Bu yıl 1000 kişinin üzerindedir. Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na bungalov evlerde kalmak için gelenler haricinde piknik yapmak için gelen kişi sayısı da geçen yıla oranla üç kat arttı. Gelenler 10 bin kişiyi geçmiştir." ifadelerini kullandı.