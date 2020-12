Görenleri şaşkına çeviriyor! Her yıl 20 metre kar yağıyor

Yol üzerinde inebileceğiniz yerlerden biri Midagahara. Açıkçası kar duvarını o kadar merak ediyordum ki bir an önce varmak istediğimden Murodo’ya doğru devam ettim. Zirveye vardığımda her yer kar ile kaplıydı ve muhteşem bir manzara karşımdaydı. En heyecan veren an ise boyumu çoğu yerde 2-3 kat aşan kar duvarı yolunda yürümek oldu.