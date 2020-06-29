Etnografya Müzesi'ni türkü söyleyerek, ot biçerek açtılar

Hem türkü söyledik hem de ot biçtik. Pandemi sonrasında turizmin, kültürel bir zemine kayacağını düşünüyorum. Yani deniz, kum, güneş üçgenine kilitlenmiş olan turizm düşüncesi değişecek. Bu nedenle ben de bu müzeyi geleceğe doğru yönlendirmek istiyorum. Ayrıca tırpan şenliğinin ardından birçok şenliğimiz daha olacak. Geçmişteki sosyal ve kültürel yaşamı simgeleyen şenlikler düzenleyeceğiz” dedi.