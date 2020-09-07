Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı

Bu dataları yayınlamakla dünyadaki diğer wingsuit pilotları, bu işlediğim koordinatlarla atlayış yapabilecekler. Böylece burası literatüre kazandırılmış oldu. Ermenek doğa sporları açısından baraj gölü, dağlar, orman, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer'' dedi.