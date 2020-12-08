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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 09:49 | 

Elazığ’da sonbaharın son demleri görsel şölen oluşturuyor

Elazığ’ın yüksek rakımlı bölgeleri kış nedeniyle beyaz örtüsüne kavuşmaya başladığı bugünlerde, kent merkezinde sonbaharın son demlerini yaşanıyor. Rengarenk olan yapraklar kentte görsel şölen sunuyor.

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Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ’daki dağların zirvelerine kar yağarken, şehir merkezi sonbaharın güzelliğini yaşıyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor.

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Kent merkezinin farklı noktalarında kış öncesi sararan yaprakların sonbahar esintileri görsel şölen sunuyor. Hafta sonu kısıtlamadan sonra bazı vatandaşlar ise bu doğa harikası ağaçların renk cümbüşünün altında hem yürüyüş yapıyor, hem de fotoğraf çekiyor.

3“Sonbaharın son demlerini yaşıyoruz”
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“Sonbaharın son demlerini yaşıyoruz”

Arkadaşıyla sonbaharın son güzelliklerini yaşamak için yürüyüşe çıktıklarını belirten Enes Altun, “Burası üniversitemizin giriş alanı ve kampüsün en güzel yerlerinden bir tanesi.

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Hava çok güzel, sonbaharın son demlerini yaşıyoruz. Havanın çok güzel olması hasebiyle arkadaşımla bir plan yaparak yürüyüşe çıktık.

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Korona virüsten dolayı evdeydik. Biz de insanlardan kalabalıktan uzak güzel bir yerde temiz bir hava almaya çıktık” dedi.

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Uzun bir aradan sonra dışarı çıktıklarını ve güzel bir ambiyansla karşılaştıklarını dile getiren Abdullah Özdemir, “Arkadaşımla bugün bu güzel havada gezmek istedik. Malum ülkemiz ve şehrimiz adına zor bir dönemden geçiyoruz.

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Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için gezmeye pek fırsat bulamamıştık. Bu yüzden bugün de arkadaşımla beraber bu şehrimizin bu güzel yerlerinde sonbaharın da güzelliğiyle vakit geçirmek istedik” diye konuştu.

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Sonbaharın güzelliğini fırsat bilip bol bol fotoğraf çektirdiklerini ifade eden Yunus Çelik ise, “Sokağa çıkma yasaklarından sonra sonbaharın güzelliğini görmek adına arkadaşımla fırsat bulduk ve gezelim, dedik.

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Ağaçların, yaprakların renk değiştirmesi ve renk cümbüşüne bürünmesi sonucu fotoğraf çektirerek anımız olsun istedik” ifadelerini kullandı.

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