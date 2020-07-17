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HaberlerSeyahat HaberleriEge'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Bayram tatili burada bir başka güzel...
GeriSeyahat Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Bayram tatili burada bir başka güzel...
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Seyahat
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 12:19,

Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Bayram tatili burada bir başka güzel...

Özellikle kadınların ellerinden çıkan mis gibi zeytinyağlı dolmalar, enginarlar, börekler için her İzmir'e gittiğimde koşuverdiğim bir yer Sığacık. Aynı zamanda ‘citta slow’ yani yavaş şehir olarak anılan, kimseye benzemeyen, zamanın en azından bir süre durduğu Sığacık'ta bayram taitlinde keşfedecekleriniz sizi çok heyecanlandıracak.

Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
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Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
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Kaleiçi'nde kaybolun
Sonu denize kavuşan Kaleiçi evleri, beyaz sıvalı ve rengârenk panjurlarıyla zamanın yavaşladığını ve senin de durup kendilerine bakmanı hatırlatır gibiler.

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Pazarın da kurulduğu Kaleiçi'nde pek çok restoran, kafe ve otel bulunuyor.

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Tüm evlerin aynı şekilde görünmesindeki çaba ve özen ise Seferihisar belediyesine ait.

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Sığacık'a defalarca getirten pazar
Pazar günleri Sığacık Kaleiçi'ne kurulan Sığacık üretim pazarı Sığacık'ın en coşkulu toplanma alanı. Çocuklar, yaşlı nineler, bastonlu dedeler, beyazyakalılıktan usanmış gençler, marifetli kadınlar sırasıyla yerlerini almışlar.

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Seferihisar mantısı, gözleme, yaprak sarma, enginarlı oklavadan sıyırma, salça gibi ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra, el işi dokumalar, hediyelik eşyalar da alabilirsiniz.

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Pazarın en önemli özelliği sadece Seferihisar'da üretilen ürünlerin satılıyor olması.

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Kahvaltımızı hatta öğle yemeğimizi biz bu güzel pazara ayırmıştık.

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Dionysos'un Tapınağı'nı mutlaka görmelisiniz
Antik kentlerin enerjisini çok seviyorum. Kentin enerjisi, gizemi kadar onları ortaya çıkaranların uğraşlarını, heyecanlarını görmeyi de...

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MÖ 3. yüzyıla ait Teos Antik Kenti’nde 600 yıllık zeytin ağaçlarının arasında bir gezintiye çıktım. Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, coşku tanrısı olan Dionysos'un bilinen en büyük tapınağı burada.

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Bu tapınak İş Bankası'nın desteğiyle kazı başkanı Prof. Doktor Musa Kadıoğlu ve ekibi tarafından ortaya çıkarılacak. Emekleri müthiş gerçekten.

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Teos’ta gezinirken dikkatinizi çeken bir diğer şey de kentin müthiş zengin bir habitata sahip oluşu. Tam 350 bitki çeşidi varmış burada. Tabelalarda bu bitkilerin bir kısmını tanımanız için bilgiler de oluşturulmuş. En belirginleri zeytin ve asmalar.

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Bu ağaçlarla kucaklaşacağınıza eminim. Umay Nine dünyanın en yaşlı zeytin ağacı. Tahminen 1800 yaşında. Geçtiğimiz yıl Seferihisar belediyesinin düzenlediği müzayede bu ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı bulmuş.

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Teos Antik Kenti şairlerin, sanatçıların kentiymiş aynı zamanda. Öyle ki bu kentte Dionysos Sanatçılar Birliği bile kurmuşlar. Siyah mermeri ise hala çıkarılıyor ve oldukça popülermiş. Demem o ki keşfedilecek çok şey burada. Şapkanızı, gözlüğünüzü, suyunuzu alın mutlaka burayı görün.

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Maviye kavuşmak
Sığacık'ta neredeyse her saat farklı yerde denize girebileceğiniz kadar çok plaj var. Sığacık merkeze 10 dakika uzaklıktaki Büyük Akkum Plajı bu plajların en büyüklerinden.

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Ayrıca Teos Marina'da denize girmek de pek keyifli. Belki de bugüne kadar yediğimiz en güzel patates kızartmasıyla karşılaştığımız salaş restoran da tam limanın olduğu plajda.

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Bunun yanı sıra Akarca, Küçük Akkum, Ekmeksiz , Bahadır, Çıfıt kalesi, Doğanbey-Payamlı, İpek kum ve Ürkmez Plajları Sığacık için güzel seçenekler.

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Sığacık'a gelmişken bunları yapmadan sakın dönmeyin
Akvaryum Koyu , Çamur Banyosu, Harabeler Koyu, Mağaralar, Taş Ada gibi yerlere uğrayan tekne turlarına katılın.

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Teos Marina'dan Samos Adası’na giden feribotlara binip, bu şirin Yunan adasının tadını çıkarın.

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Büyük Akkum Plajı’nın yanında Ion Club sörf okulu bulunuyor. Daha sakin bir yerde sörf öğrenmek istersen tam yeri.

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Kaleiçi'ndeki kafelerde buz gibi bir karadut suyu için.

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Dalış yapmayı seviyorsan ve bu güzel koyları da değerlendirmekten yanaysan Serenad Diving Center'da dalışa geçebilirsin.

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Tam bir Enginar cenneti olan Artemis restoranda 15 çeşit enginar yemeğinin tadına bakın.

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Doğaya ilginiz büyükse, Sığacık’a yarım saat uzaklıkta bulunan Orhanlı Köyü‘ndeki altı dönümlük zeytinlik ve makiliğin içinde, eski Orhanlı İlkokulu’nun restorasyonu ile oluşturulmuş Doğa Okulu'nda vakit geçirin. Burası bir usta-çırak usulü öğrenim yeri ve sınıfları da doğanın tam ortası. Her şey paylaşıma açık ve imece usulüyle işliyor. Daha fazla detaya www.kesfettik.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
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