Ege'de turizm hareketliliği eylülde de sürüyor

Vatandaşlarımız izole olmak için kıyı şeridine gelecek Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de Çeşme'nin eylülde ayrı güzel olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle kalabalığı göz önünde bulundurarak temmuz ve ağustos aylarını tercih etmeyen tatilcilerin eylül ayında tatil yaptığını dile getiren Demir, "Eylül ayı doluluk oranımız geçen senenin üzerinde. Sıcak hava da turizmciye çok yardımcı oldu. Çeşme'de 30 derecenin üstündeki sıcaklık vatandaşların tatiline değer kattı. Sadece otelciler değil, esnafımız da mutlu." dedi.