MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan Gümeli Ormanları
GeriSeyahat Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan Gümeli Ormanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
DHA
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 12:35 | 

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan Gümeli Ormanları

Türkiye'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi ormanları, sonbaharda görsel güzellik sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, yaz mevsiminin yanı sıra sonbaharda da uzun yürüyüş ile ulaşabilen yaylaları, zengin bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle yoğun ilgi görüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Gürgen, porsuk, köknar, karaçam ve meşe ağaçları, Anadolu kestanesi, çınar, defne, ısırgan, ökse otu, karayemiş, orman gülü gibi odunsu ve otsu bitki türlerinin yanı sıra geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, baykuş ve kartal gibi hayvan türlerinin de yaşam alanı olan ormanlar, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzelliğe bürünüyor.

3
Abone Olgoogle-news

Sonbaharın doğal güzelliğini görmek isteyenler, Bölüklü ve Bacaklı yaylalarını ziyaret ediyor.

4DÜNYANIN EN YAŞLI PORSUK AĞACI
Abone Olgoogle-news

DÜNYANIN EN YAŞLI PORSUK AĞACI

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucu Gümeli beldesinde 2008 yılında 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit etti.

5
Abone Olgoogle-news

2016 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada ise 4 bin 117 yaşında olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Yürüyüş parkurunun sonunda yer alan aynı zamanda dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı olduğu belirlenen porsuk ağacını görmek için Türkiye'nin her yerinden bölgeye turlar düzenleniyor.

6
Abone Olgoogle-news

İşte Gümeli Ormanları'ndan sonbahar fotoğrafları...

7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi