Özgür Özel’in açıklaması İmamoğlu’nu rahatlattı mı

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“Cumhurbaşkanı adayı değilim, çok net” dedi. Yine her zaman olduğu gibi pozisyonunu futbol terimleri üzerinden tayin etti. “Ben teknik direktörüm. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır. Kimin atacağına kurullarımla karar vereceğim” diye konuştu.

Özgür Özel’in bu açıklaması Ekrem İmamoğlu cephesini rahatlattı mı? Hayır rahatlatmadı. ‘Tamam, artık cumhurbaşkanı adaylığımız kesin’ diyemiyorlar.

İMAMOĞLU CEPHESİNİN KAYGISI

1- Öncelikle Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye açıklama yapmadığı sürece rahat değiller.

2- Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorlar.

3- Özgür Özel’in, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” diyecek kadar net konuşmasına rağmen mi? Evet. Çünkü siyasetin sadece futbol oyunuyla tarif edilemeyecek kadar karmaşık olduğunu biliyorlar.

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4- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için Özgür Özel’i ihtiyatlı bir şekilde dinliyorlar.

SİYASİ YASAK

5- Ekrem İmamoğlu’nun ekibi Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olacağı düşüncesine nereden varıyor? En önemli gerekçelerini sona sakladım.

Bu hesabı siyasi yasak ve Erdoğan faktörü üzerinden yapıyorlar. Biraz daha açayım.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak geleceğini düşünüyorlar. İmamoğlu siyasi yasaklı olursa Özgür Özel, ‘Yeni bir durum ortaya çıktı’ der, bunu fırsata çevirir cumhurbaşkanı adayı olur diye hesap ediyorlar.

SİYASİ YASAKLARA KARŞIYIM

Siyasi yasaklara her zaman karşı çıktım. Yine de karşıyım. Siyasetin yasaklar üzerinden tanzim edilmesini doğru bulmuyorum. Milletin getirdiğini yine milletin götürmesi gerekiyor. Milletin seçtiklerini siyasi yasaklarla tasfiye etmek yanlıştır. Bunun adı Ekrem İmamoğlu olsa da.

ERDOĞAN FAKTÖRÜ

Bu kaydı düştükten sonra tekrar İmamoğlu cephesine dönecek olursak, onlar Erdoğan’ın İmamoğlu ile değil Özgür Özel’le yarışmayı tercih edeceğini düşünüyorlar.

1- Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak geleceğinin mutlak kabullenilmiş olması doğru değil.

Ya gelmezse?

ERDOĞAN’IN TARZI DEĞİL

2- Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getireyim. Böylece cumhurbaşkanı adayı olamasın. Ben de Özgür Özel’le yarışıp yeniden cumhurbaşkanı seçileyim şeklindeki siyasi mühendislik hesapları Erdoğan’ın tarzı değil. Erdoğan siyasi yasaklarla vuruşarak gelmiş bir lider. Şimdiye kadar rakipleriyle mertçe mücadele ederek kazandı.

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ÖZGÜR ÖZEL’E HAKARET

3- Bu hesap aynı zamanda Özgür Özel’e de hakaret. İmamoğlu’na kazandıracak, Özgür Özel’e kaybettirecek aday gözüyle bakmak CHP Genel Başkanı’na saygısızlık etmek demektir. Özgür Özel, Ecevit’in 1977 seçimlerinde elde ettiği yüzde 42’lik başarıdan sonra 47 yıl sonra yüzde 38 oy oranı ile CHP’yi birinci parti yaptı. Ayrıca 6’lı Masa’nın garabetine ve Kılıçdaroğlu’nun seçim kazanamamasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turda sonuçlanmadı, ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy aldı.

4- Seçim sonuçlarını milletin sandıkta yaptığı tercih belirler. Seçimin havası ve siyasi konjonktür nasıl, ona bakmak lazım. Örnek mi isterseniz? AK Parti, 2023’te cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı, 2024’teki yerel seçimleri kaybetti.

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MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

5- Bu hesapların hiçbir yerinde Mansur Yavaş faktörü yer almıyor. Oysa Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Özgür Özel değil, Mansur Yavaş. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da avantajlı ve dezavantajlı yanları var. İmamoğlu parti içinde güçlü, Mansur Yavaş’ın ise seçmende karşılığı fazla. Mansur Yavaş’sız yaptıkları hesaplar yanlış kapıya çıkar.

İMAMOĞLU’NUN YERİNE KİM GELECEK

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşmedi. Hakkındaki dava karara bağlanmadı. Ama İmamoğlu’nun koltuğu için tam anlamıyla bir savaş veriliyor. CHP’liler bu koltuğun ne denli güçlü olduğunu keşfettiler. CHP Genel Başkanlığı’na da cumhurbaşkanlığı adaylığına da giden yol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geçiyor. O nedenle kıran kırana bir mücadele veriliyor.

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Öyle ki, Ekrem İmamoğlu’na “Siyasi yasak gelmeden önce CHP Genel Başkanı ol, CHP Genel Başkanı’na siyasi yasak getiremezler. Böylece cumhurbaşkanı adaylığının önünde yasal bir engel kalmaz. Senin yerine de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başkan olsun” teklifini götüren parti büyükleri olmuş. İmamoğlu, kapıyı göstermiş.

KİMLER ADAY

Ekrem İmamoğlu’ndan boşalacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, İmamoğlu’nun Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşündüğü söyleniyordu. Sinem Dedetaş da Paris Olimpiyatları sırasında Oray Eğin’e bu beklentisini dile getirmekten kaçınmadı. Sinem Hanım’ın yaptığına ”siyasi acemilik” diyorlar. Özgür Özel’in de erken başlayan tartışmadan dolayı Sinem Dedetaş’ın açıklamalarını doğru bulmadığı ifade ediliyor.

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“Sinem Dedetaş olmadı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tekrar denkleme girer mi?” diye hesap edenler var. Sinem Dedetaş’a Twitter’dan tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la beraber hareket eden bir ekibin ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın üzerinde durduğu söyleniyor. Sinem Dedetaş’ın acemiliğinden sonra ibre Şişli’ye kaydı diyenler var. Ama ben o kadar emin değilim.

ALEVİ BAŞKANLAR

Ama bir de CHP’de etkin olan ‘Alevi İlçe Belediye Başkanları’ grubu var. 10 ilden söz ediliyor. Şu anda iki ayrı grup olarak hareket ediyorlar. Bir kısmı Rıza Akpolat’ın, diğer kısmı ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in etrafında toplanmış durumdalar. İleride ortak bir isim etrafında birleşebilirler.

CHP’de, cumhurbaşkanı adaylığı ve Ekrem İmamoğlu’nun yerine kimin geçeceği gibi iki dev yarış başlamış durumda.

KILIÇDAROĞLU- İMAMOĞLU YAKINLAŞMASI

Kılıçdaroğlu, bir zamanlar ‘hain’likle suçladığı, sırtına hançer saplamakla itham ettiği Ekrem İmamoğlu ile son zamanlarda çok sık fotoğraf vermeye başladı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettiği zaman Özgür Özel’i şikâyet etmiş. Özgür Özel’in etrafındaki isimlerin hızla akçeli işlere bulaştığını, bir takım cinsel ilişki dedikodularının dolaştığını belirterek bunun ileride partiye zarar vereceğini söylemiş.

CHP İYİ YÖNETİLMİYOR

İmamoğlu’nun siyasi hedefleri var. Başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere CHP’de patlak verecek olan bir skandalın kendi siyasi geleceğine zarar vermesinden endişe ediyor. Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti. Gökhan Günaydın’ın da partinin iyi yönetilmediği, Meclis grubunda dağınıklık yaşandığı yönünde şikâyetleri olmuş.

KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET

Özgür Özel’in yönetimindeki yanlışlar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nu birbirine yakınlaştırdı deniliyor. Ama henüz Özgür Özel’in buna karşı yapacağı hamle belli olmadı. Hem de bu yakınlaşma kurultayda işbirliğine dönüşecek mi belli değil. Özgür Özel bugün CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Altan Öymen’in vereceği yemekte bir araya gelecek. Yarın ya da çarşamba günü Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.

Eylül kurultayı yaklaştıkça CHP’deki hareketlilik artıyor.