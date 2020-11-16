Dünyanın en sıra dışı otelleri... Bu kadarı da pes dedirtiyor

Tatilini rahat ve konforlu bir konaklama ile süslemek isteyen tatilciler için birçok otel mevcut. Ancak farklı ve heyecanlı bir tatil düşünenler var ise bu oteller tam size göre. Kayaya sabitlenmiş portatif yataklardan denizin orta yerindeki kaleye, işte o yerler…