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Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 11:12,

Dünyanın en iyi otelleri açıklandı! Türkiye'den bir yer listede...

Travel + Leisure milyonlarca kullanıcısından gelen değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan dünyanın en iyi 100 oteli listesini açıkladı. İnternet sitesinde açıklanan listede Türkiye'den de bir otel bulunuyor. İşte milyonlarca tatilseverin oylarıyla ortaya çıkan dünyanın en iyi otelleri...

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1
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Seyahat ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, okuyucuları ve gezginlerin seçimleriyle dünyanın en iyi otellerini belirledi. Geçen yıla göre listede çok ciddi değişiklikler var. 

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100- Inkaterra Hacienda Urubamba, Sacred Valley / Peru
99- The Milestone Hotel & Residences / Londra
98- North Block Hotel, Yountville / Kaliforniya
97- Mandarin Oriental, Münih / Almanya
96- Viceroy Los Cabos, San José del Cabo / Meksika


95- Nihi Sumba, Sumba Island / Endonezya

94- Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa, Mazatlán / Meksika
93- Twin Farms, Barnard / Vermont
92- Vik Chile, Millahue / Şili
91- Sunset Key Cottages, Key West / Florida
90- Hotel Santa Caterina, Amalfi / İtalya

3
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89. Cavas Wine Lodge, Mendoza, Arjantin
88. Frangipani Beach Resort, Meads Körfezi, Anguilla
87. Rockhouse Hotel & Spa, Negril, Jamaika
86. Explora Rapa Nui, Paskalya Adası, Şili


85. Gibb Çiftliği, Karatu, Tanzanya

84. Tapınak Evi, Chengdu, Çin
83. Cap Rocat, Mallorca, İspanya
82. Rosewood / Pekin
81. Il San Pietro di Positano, Positano / İtalya
80. The Wickaninnish Inn, Tofino, Britanya Kolombiyası

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79. Kasbah Tamadot, Atlas Dağları, Fas
78. Katikies Mykonos, Yunanistan
77. La Peer Hotel, Batı Hollywood, Kaliforniya
76. Canaves Oia Boutique Hotel, Santorini, Yunanistan


75. Tierra Patagonia Adventure and Spa Otel, Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili

74. andBeyond Ngala Safari Lodge, Kruger Ulusal Parkı Bölgesi, Güney Afrika
73. Aziz Regis Mexico City
72. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Cabo San Lucas, Meksika
71. COMO The Treasury, Perth, Avustralya
70. Grand Hotel Tremezzo, Como Gölü , İtalya

5
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69. The Middle House, Şanghay
68. Turtle Island Resort, Fiji
67. Six Senses Douro Valley, Lamego, Portekiz
66. Sonnenalp Otel, Vail, Kolorado


65. Florblanca Resort, Santa Teresa Plajı, Kosta Rika

64. Mandarin Oriental, Hong Kong
63. Singita Sabi Sand, Sabi Sand Game Reserve, Güney Afrika
62. Le Barthelemy Hotel & Spa, St.Bart's
61. Belmond La Residencia, Mayorka, İspanya
60. Santa Monica Proper Otel, Santa Monica, Kaliforniya

6
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59. Bisate Lodge, Volkanlar Ulusal Parkı, Ruanda
58. Silo, Cape Town, Güney Afrika
57. Reverie Saigon, Ho Chi Minh Kenti, Vietnam
56. Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen, Meksika


55. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento, İtalya

54. Kamalame Cay, Bahamalar
53. Georges, Lexington, Virginia
52. Casa Chameleon, Las Catalinas, Guanacaste, Kosta Rika
51. Sol y Luna, Kutsal Vadi, Peru
50. Mark, New York City

7
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49. Lion Sands Av Hayvanları Koruma Alanı, Sabi Sand Av Hayvanları Koruma Alanı, Güney Afrika
48. C Lazy U Çiftliği, Granby, Kolorado
47. Blue Sky Lodge, Auberge Resorts Koleksiyonu, Park City, Utah
46. ​​Hoşino Tokyo


45. Oberoi Amarvilas, Agra, Hindistan

44. Nayara Gardens, Arenal Volkanı Ulusal Parkı, Kosta Rika
43. Rambagh Palace, Jaipur, Hindistan
42. La Residence, Franschhoek, Güney Afrika
41. Necker Island, Britanya Virjin Adaları
40. Aziz Regis Floransa

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39. Rabbit Hill Inn, Lower Waterford, Vermont
38. Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa, Meksika
37. Sukhothai Bangkok
36. Badrutt's Palace Hotel, St.Moritz, İsviçre


35. Mulia Bali, Endonezya

34. Şanghay Yarımadası
33. Jamaica Inn, Ocho Rios, Jamaika
32. The Leela Palace Yeni Delhi
31. Hotel Caesar Augustus, Capri, İtalya
30. Explora Valle Sagrado, Kutsal Vadi, Peru

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29. Ritz Paris
28. Oberoi, Mumbai
27. Hotel Café Royal, Londra
26. Royal Mansour, Marakeş, Fas


Burj Al Arab Jumeirah, Dubai

24. Oberoi Rajvilas, Jaipur, Hindistan
23. Belmond Jimbaran Puri, Bali, Endonezya
22. Anantara Chiang Mai Resort & Spa, Tayland
21. Oyster Box, Umhlanga Rocks, Güney Afrika
20. Katikies Santorini, Yunanistan

1019. Leela Sarayı Udaipur, Hindistan
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19. Leela Sarayı Udaipur, Hindistan

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Udaipur şehrinde bulunan Pichola Gölü’nde bulunuyor. Otelde her biri muhteşem dağla ve göl manzaralı 80 oda ve süit bulunuyor.

1118. Deer Path Inn, Göl Ormanı, Illinois - ABD
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18. Deer Path Inn, Göl Ormanı, Illinois - ABD

ABD'nin Ortabatı eyâletlerinden biri oaln Illinois'da bulunuyor. Geçen yıllarda listede biraz sonlarda olsa da bu yıl jüri tarafından 18'inci sırada kendine yer buldu.

1217. Manoir Hovey, Kuzey Hatley, Quebec
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17. Manoir Hovey, Kuzey Hatley, Quebec

Otel, Quebec'in en büyüleyici küçük kasabalarından biri olan Kuzey Hatley yakınlarındaki Massawippi Gölü kıyısında yer alıyor.

1316. Tensing Pen, Negril, Jamaika
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16. Tensing Pen, Negril, Jamaika

Taş ve ahşaptan yapılmış kır evlerinden oluşan konseptiyle tatilcilerin favori adreslerinden...

1415. Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya
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15. Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya

Four Seasons dünya çapında tanınan önemli bir marka... Burayı özel kılansa güzel bir yaz tatili dışında safari turuna da çıkılıyor olması...

1514. Lodge & Spa Brush Creek Ranch, Saratoga, Wyomingde
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14. Lodge & Spa Brush Creek Ranch, Saratoga, Wyoming'de

Güzel bir havuza sahip. Ayrıca dağlık bir alan bulunduğu için dağ tırmanışı ve ATV gibi etkinlikler de sunuyor.

1613. Shangri-La Hotel, Londra
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13. Shangri-La Hotel, Londra

Şehrin en güzel otellerinden biri... Listede 13'üncü sırada yer alıyor ve aldığı puan 98.06

1712. Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Sacred Valley, Peru
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12. Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Sacred Valley, Peru

Cuzco'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tambo del Inka, And Dağları'na ve Vilcanota Nehri'ne bakan 128 odayla Machu Picchu ve Kutsal Vadi keşifleri için keyifli bir ana üs.

1811. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, Málaga, İspanya
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11. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, Málaga, İspanya

Malaga'da Endülüs'ten esinlenen bir otel olan Finca Cortesin, 67 odalı, bakımlı bahçelerle çevrili iki ana avlu etrafında inşa edilmiş. Ayrıca dört yüzme havuzu bulunuyor. Hemen hemen her yıl bu listede yer alıyor.

1910- Singita Kruger National Park, Güney Afrika
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10- Singita Kruger National Park, Güney Afrika

Güney Afrika'nın en lüks otellerinden biri... 33 bin dönümlük arazi üzerine kurulu.

209- Awasi Patagonia, Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
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9- Awasi Patagonia, Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili

Şili'nin ikonik yerlerinden... 14 villası ve ana orman eviyle son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin adresi oldu.

218- Canaves Oia Epitome, Santorini, Yunanistan
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8- Canaves Oia Epitome, Santorini, Yunanistan

2018'de açılan Canaves Oia Epitome, tasarımı ile oldukça büyüleyici... Listede sekizinci sırada yer alıyor, toplam aldığı puan ise 98.40.

227- Raffles İstanbul
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7- Raffles İstanbul

Raffles İstanbul, Boğaz'a tepeden bakan bir noktada ve İstanbul’un en iyi kesişme noktalarından birinde yer almakta olup moda, gösteri ve sanatın bir araya geldiği Zorlu Center içindeki mükemmel yerleşimiyle bu zaman ötesi şehri deneyimleyebileceğiniz en mükemmel konumdadır. Fotoğraf: raffles.com

236- Secret Bay, Portsmouth, Dominika
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6- Secret Bay, Portsmouth, Dominika

Yağmur ormanlarında bulunan otel, yeşil ve mavi güzelliğiyle ön plan çıkıyor.

245. Waldorf Astoria Maldivler Ithaafushi
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5. Waldorf Astoria Maldivler Ithaafushi

Balayı çiftlerinin vazgeçilmez adreslerin Maldivler'de bulunan otel rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor.

254. The Ritz-Carlton, Bali, Endonezya
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4. The Ritz-Carlton, Bali, Endonezya

Modern tropikal tarzı ve Bali mimari unsurlarını bir araya getiren Ritz-Carlton, mükemmel servisi ile bilinen geniş, aile dostu bir tesis.

263. Fogo Island Inn, Newfoundland, Kanada
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3. Fogo Island Inn, Newfoundland, Kanada

Newfoundland ve Labrador'daki en büyük açık deniz adasında yer alan 29 odalı Fogo Island Inn, Newfoundland doğumlu mimar Todd Saunders tarafından tasarlandı. Tasarımıyla ilgi odağı...

272. Hotel Amparo, San Miguel de Allende, Meksika
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2. Hotel Amparo, San Miguel de Allende, Meksika

Listenin ikinci sırasında San Miguel de Allende'nin kalbinde yer alan Hotel Amparo bulunuyor. Seyahatseverlerden alığı puan 99,23.

281. Capella Ubud, Bali, Endonezya
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1. Capella Ubud, Bali, Endonezya

Listenin bu yılki zirvesinde Capella Ubud bulunuyor. Aldığı puan 99.85

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