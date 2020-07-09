Dünyanın en iyi otelleri açıklandı! Türkiye'den bir yer listede...
Travel + Leisure milyonlarca kullanıcısından gelen değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan dünyanın en iyi 100 oteli listesini açıkladı. İnternet sitesinde açıklanan listede Türkiye'den de bir otel bulunuyor. İşte milyonlarca tatilseverin oylarıyla ortaya çıkan dünyanın en iyi otelleri...
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Seyahat ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, okuyucuları ve gezginlerin seçimleriyle dünyanın en iyi otellerini belirledi. Geçen yıla göre listede çok ciddi değişiklikler var.
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100- Inkaterra Hacienda Urubamba, Sacred Valley / Peru 99- The Milestone Hotel & Residences / Londra 98- North Block Hotel, Yountville / Kaliforniya 97- Mandarin Oriental, Münih / Almanya 96- Viceroy Los Cabos, San José del Cabo / Meksika
95- Nihi Sumba, Sumba Island / Endonezya
94- Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa, Mazatlán / Meksika 93- Twin Farms, Barnard / Vermont 92- Vik Chile, Millahue / Şili 91- Sunset Key Cottages, Key West / Florida 90- Hotel Santa Caterina, Amalfi / İtalya
84. Tapınak Evi, Chengdu, Çin 83. Cap Rocat, Mallorca, İspanya 82. Rosewood / Pekin 81. Il San Pietro di Positano, Positano / İtalya 80. The Wickaninnish Inn, Tofino, Britanya Kolombiyası
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79. Kasbah Tamadot, Atlas Dağları, Fas 78. Katikies Mykonos, Yunanistan 77. La Peer Hotel, Batı Hollywood, Kaliforniya 76. Canaves Oia Boutique Hotel, Santorini, Yunanistan
75. Tierra Patagonia Adventure and Spa Otel, Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
74. andBeyond Ngala Safari Lodge, Kruger Ulusal Parkı Bölgesi, Güney Afrika 73. Aziz Regis Mexico City 72. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Cabo San Lucas, Meksika 71. COMO The Treasury, Perth, Avustralya 70. Grand Hotel Tremezzo, Como Gölü , İtalya
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69. The Middle House, Şanghay 68. Turtle Island Resort, Fiji 67. Six Senses Douro Valley, Lamego, Portekiz 66. Sonnenalp Otel, Vail, Kolorado
65. Florblanca Resort, Santa Teresa Plajı, Kosta Rika
64. Mandarin Oriental, Hong Kong 63. Singita Sabi Sand, Sabi Sand Game Reserve, Güney Afrika 62. Le Barthelemy Hotel & Spa, St.Bart's 61. Belmond La Residencia, Mayorka, İspanya 60. Santa Monica Proper Otel, Santa Monica, Kaliforniya
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59. Bisate Lodge, Volkanlar Ulusal Parkı, Ruanda 58. Silo, Cape Town, Güney Afrika 57. Reverie Saigon, Ho Chi Minh Kenti, Vietnam 56. Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen, Meksika
55. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento, İtalya
54. Kamalame Cay, Bahamalar 53. Georges, Lexington, Virginia 52. Casa Chameleon, Las Catalinas, Guanacaste, Kosta Rika 51. Sol y Luna, Kutsal Vadi, Peru 50. Mark, New York City
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49. Lion Sands Av Hayvanları Koruma Alanı, Sabi Sand Av Hayvanları Koruma Alanı, Güney Afrika 48. C Lazy U Çiftliği, Granby, Kolorado 47. Blue Sky Lodge, Auberge Resorts Koleksiyonu, Park City, Utah 46. Hoşino Tokyo
45. Oberoi Amarvilas, Agra, Hindistan
44. Nayara Gardens, Arenal Volkanı Ulusal Parkı, Kosta Rika 43. Rambagh Palace, Jaipur, Hindistan 42. La Residence, Franschhoek, Güney Afrika 41. Necker Island, Britanya Virjin Adaları 40. Aziz Regis Floransa
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39. Rabbit Hill Inn, Lower Waterford, Vermont 38. Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa, Meksika 37. Sukhothai Bangkok 36. Badrutt's Palace Hotel, St.Moritz, İsviçre
35. Mulia Bali, Endonezya
34. Şanghay Yarımadası 33. Jamaica Inn, Ocho Rios, Jamaika 32. The Leela Palace Yeni Delhi 31. Hotel Caesar Augustus, Capri, İtalya 30. Explora Valle Sagrado, Kutsal Vadi, Peru
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29. Ritz Paris 28. Oberoi, Mumbai 27. Hotel Café Royal, Londra 26. Royal Mansour, Marakeş, Fas
Burj Al Arab Jumeirah, Dubai
24. Oberoi Rajvilas, Jaipur, Hindistan 23. Belmond Jimbaran Puri, Bali, Endonezya 22. Anantara Chiang Mai Resort & Spa, Tayland 21. Oyster Box, Umhlanga Rocks, Güney Afrika 20. Katikies Santorini, Yunanistan
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19. Leela Sarayı Udaipur, Hindistan
Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Udaipur şehrinde bulunan Pichola Gölü’nde bulunuyor. Otelde her biri muhteşem dağla ve göl manzaralı 80 oda ve süit bulunuyor.
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18. Deer Path Inn, Göl Ormanı, Illinois - ABD
ABD'nin Ortabatı eyâletlerinden biri oaln Illinois'da bulunuyor. Geçen yıllarda listede biraz sonlarda olsa da bu yıl jüri tarafından 18'inci sırada kendine yer buldu.
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17. Manoir Hovey, Kuzey Hatley, Quebec
Otel, Quebec'in en büyüleyici küçük kasabalarından biri olan Kuzey Hatley yakınlarındaki Massawippi Gölü kıyısında yer alıyor.
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16. Tensing Pen, Negril, Jamaika
Taş ve ahşaptan yapılmış kır evlerinden oluşan konseptiyle tatilcilerin favori adreslerinden...
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15. Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya
Four Seasons dünya çapında tanınan önemli bir marka... Burayı özel kılansa güzel bir yaz tatili dışında safari turuna da çıkılıyor olması...
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14. Lodge & Spa Brush Creek Ranch, Saratoga, Wyoming'de
Güzel bir havuza sahip. Ayrıca dağlık bir alan bulunduğu için dağ tırmanışı ve ATV gibi etkinlikler de sunuyor.
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13. Shangri-La Hotel, Londra
Şehrin en güzel otellerinden biri... Listede 13'üncü sırada yer alıyor ve aldığı puan 98.06
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12. Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Sacred Valley, Peru
Cuzco'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tambo del Inka, And Dağları'na ve Vilcanota Nehri'ne bakan 128 odayla Machu Picchu ve Kutsal Vadi keşifleri için keyifli bir ana üs.
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11. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, Málaga, İspanya
Malaga'da Endülüs'ten esinlenen bir otel olan Finca Cortesin, 67 odalı, bakımlı bahçelerle çevrili iki ana avlu etrafında inşa edilmiş. Ayrıca dört yüzme havuzu bulunuyor. Hemen hemen her yıl bu listede yer alıyor.
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10- Singita Kruger National Park, Güney Afrika
Güney Afrika'nın en lüks otellerinden biri... 33 bin dönümlük arazi üzerine kurulu.
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9- Awasi Patagonia, Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
Şili'nin ikonik yerlerinden... 14 villası ve ana orman eviyle son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin adresi oldu.
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8- Canaves Oia Epitome, Santorini, Yunanistan
2018'de açılan Canaves Oia Epitome, tasarımı ile oldukça büyüleyici... Listede sekizinci sırada yer alıyor, toplam aldığı puan ise 98.40.
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7- Raffles İstanbul
Raffles İstanbul, Boğaz'a tepeden bakan bir noktada ve İstanbul’un en iyi kesişme noktalarından birinde yer almakta olup moda, gösteri ve sanatın bir araya geldiği Zorlu Center içindeki mükemmel yerleşimiyle bu zaman ötesi şehri deneyimleyebileceğiniz en mükemmel konumdadır. Fotoğraf: raffles.com
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6- Secret Bay, Portsmouth, Dominika
Yağmur ormanlarında bulunan otel, yeşil ve mavi güzelliğiyle ön plan çıkıyor.
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5. Waldorf Astoria Maldivler Ithaafushi
Balayı çiftlerinin vazgeçilmez adreslerin Maldivler'de bulunan otel rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor.
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4. The Ritz-Carlton, Bali, Endonezya
Modern tropikal tarzı ve Bali mimari unsurlarını bir araya getiren Ritz-Carlton, mükemmel servisi ile bilinen geniş, aile dostu bir tesis.
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3. Fogo Island Inn, Newfoundland, Kanada
Newfoundland ve Labrador'daki en büyük açık deniz adasında yer alan 29 odalı Fogo Island Inn, Newfoundland doğumlu mimar Todd Saunders tarafından tasarlandı. Tasarımıyla ilgi odağı...
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2. Hotel Amparo, San Miguel de Allende, Meksika
Listenin ikinci sırasında San Miguel de Allende'nin kalbinde yer alan Hotel Amparo bulunuyor. Seyahatseverlerden alığı puan 99,23.
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1. Capella Ubud, Bali, Endonezya
Listenin bu yılki zirvesinde Capella Ubud bulunuyor. Aldığı puan 99.85