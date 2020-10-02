Seyahat Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 13:49 | 02 Ekim 2020 - 13:50

Dünyanın en huzurlu 20 köyü! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Büyük şehirlerin karmaşasından ve kalabalığından sıkıldınız mı? Haberimize konu olan tarihi köylerin garip büyüsüne kapılma fikrini bir düşünmelisiniz. Dünya üzerinde muhteşem güzellikleriyle büyüleyici ve aynı zamanda huzurlu en tarihi 20 köy haberimizde. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var…