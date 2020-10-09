Dünyanın en güzel 20 köyü! İzmir'den bir köy listede...
Büyük şehirlerin karmaşasından ve kalabalığından sıkıldınız mı? Haberimize konu olan tarihi köylerin garip büyüsüne kapılma fikrini bir düşünmelisiniz. Dünya üzerinde muhteşem güzellikleriyle büyüleyici ve aynı zamanda huzurlu en tarihi 20 köy haberimizde. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var…
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İşte birbirinden güzel o köyler...
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Hallstatt, Avusturya Ülkenin dağlık Salzkammergut Bölgesi’nde bulunan Hallstatt köyü, tablo gibi bir gölün kıyısında adeta insana şiir yazdırtırcasına güzel ve alımlı. “Keşke orda olsaydım” dedirten cazibesi, insanı alıp uzaklara götürüyor.
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Bibury, İngiltere Bildiğimiz İngiliz kır evleri ile donatılmış Bibury, ünlü şair William Morris’in tarifi ile “İngiltere’nin en güzel köyü”. Fox News’e göre ise “Dünyanın en güzel tablo gibi olan köylerinden biri”.
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Alberobello, İtalya Trullo adı verilen koni şeklinde çatılarıyla bilinen köy, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. İtalya’nın kesinlikle görülmesi gereken yerlerinden biri olan Alberobello’ya ‘Düşler Alemi’ diyebiliriz.
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Vlkolinec, Slovakya Masal diyarlarından gelmiş, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bir köy var sırada. Açık renkli ahşap evler, köyün sizi fazlaca büyülemesine yetiyor da artıyor bile.
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Reine, Norveç Reine, adeta bir ressamın çizdiği tablo gibi, öylesine saf ve öylesine çekici ki fotoğraflarına bile bakmak insanın bir iç çekmesine sebep oluyor. Bu özel köy, Kuzey Işıkları’na şahitlik etmek isteyen gezginlerin adresi.
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Oia, Yunanistan Kayalıklar üzerine kurulmuş masmavi Ege Denizi manzarasına hakim olan Oia’nın geçmişi, 13. yüzyıla dayanıyor. Santorini’nin en ünlü köyünde gözlerden uzak bir tatile kimse hayır diyemez.
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Mürren, İsviçre Jungfrau bölgesi İsviçre’nin en keyifli ve manzara yönünden en zengin bölgelerinden biri. Mürren’e tren ya da teleferik ile ulaşabiliyorsunuz. Mürren’de yapabileceğiniz en güzel şey, doğanın güzelliklerini keşfedebileceğiniz yürüyüşlere çıkmak. Burası yeşilliğin içinde huzur dolu bir hayat sunuyor.
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Eze, Fransa Fransız Rivierası’na bakan bir tepede hayat bulan Eze köyü, büyüleyici ortaçağ yapısı ve nefes kesen manzarası ile meraklılarını etkilemeyi başarıyor. Eşsiz manzaraya bakıp “Sana Eze’den baktım Ey Fransız Riviera’sı” diye haykırabilirsiniz.
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Juzcar, İspanya Ünlü çizgi film kahramanları Şirinler’in film çekimi için masmaviye boyanan köy, halkın isteği üzerine çekimden sonra da aynı kalmış. 300’e yakın kişinin yaşadığı köy, turistlerin ve gezginlerin gözbebeği.
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Şirince, Türkiye İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık.
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Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş.
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Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. İlginç İlk Çağ örneklerinin bulunduğu bölgenin kırmızı eti meşhur.
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Shirakawa-go, Japonya Resmetmeye kalksanız ancak bu kadar güzel bir köy ortaya çıkabilir.
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Orta Japonya’daki Shirakawa-go, Ryōhaku Dağları’nda Mount Haku zirvesinde 2 bin yerlisiyle yaşama devam ediyor.
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Holasovice, Çek Cumhuriyeti Ülkenin en büyülü köylerinden biri olarak bilinen Holasovice, var olduğu 800 yıldan beri aynı sayıdaki bina sayısını korumayı başarmış. Gizemli ruhu ile bu köyün enerjisini keşfe hazırlıklı olun.
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Ghardaia, Cezayir Belli bir uzaklıktan sanki Picasso’nun çizdiği köye doğru bakıyormuşsunuz gibi hissettiren bu nadide köy, adeta zaman durmuş ta aynı kalmış gibi. Kübist bir ressamın çizgileri, Ghardaia’da canlanmış.
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Tende, Fransa İtalyan sınırına 16 kilometre uzaklıktaki Tende, Fransız Alpleri’nde bir ulusal parkta yer alıyor. 3 binden az sakini ile masallardan fırlamışçasına görünen kasaba, bir dağın kenarında şarap bağları arasında hayat buluyor.
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Wengen, İsviçre Wengen, araba girmeyen bir köy. Arabanızı Lauterbrunnen’de bulunan Parkhaus Lauterbrunnen’e bırakmanız gerekiyor. Buraya geldiğinizde ilk gitmeniz gereken yer, tüm Lauterbrunnen vadisini izleyebileceğiniz manzara noktası.
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Tenby, Galler Tenby'ın anlamı ‘Küçük balık Kalesi’…Tarihi MÖ 900 yılına kadar giden bu köy doğal bir savunması olan, İrlanda Denizi ve Atlantik Okyanusu arasında bulunan bir liman...
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Monarola, İtalya İtalya'nın Cinque Terre bölgesinde yer alan ve UNESCO'nun koruma altına aldığı beş şirin köyünden biri Monarola... Kasabada bulunan kilisenin yapım tarihi 1338… Gökkuşağı renkleriyle boyanmış olan bu yer, doğal bir savunmaya sahip olmasından dolayı günümüze kadar bozulmadan kalabilmiş.
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Vestmannaeyjar, İzlanda İzlanda'nın güney kıyıları yakınında, Atlas Okyanusu'nda bulunan köy, hâlâ aktif bir volkan dağının eteklerinde bulunuyor. Köyün sınırlarında sınıflandırılmamış 150 bitki çeşidi ve milyonlarca kuş cinsi var.
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Chichilianne, Fransa Chichilianne, Fransa Alplerinde yer alıyor. O kadar sessiz bir köy ki, adeta huzura kaçış adresi… Köyde sadece 200'e yakın insan yaşıyor.
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Savoca, İtalya Sicilya‘nın doğu ucunda bulunan Savoca, Orta Çağ izlerini taşıyan bir köy. Eski taş evleri, etkileyici kiliseleri ve Akdeniz hissi yaşatan sokaklarıyla tarihi köy, kaçış rotaları arasında.