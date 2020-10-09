Dünyanın en güzel 20 köyü! İzmir'den bir köy listede...

Mürren, İsviçre

Jungfrau bölgesi İsviçre’nin en keyifli ve manzara yönünden en zengin bölgelerinden biri. Mürren’e tren ya da teleferik ile ulaşabiliyorsunuz. Mürren’de yapabileceğiniz en güzel şey, doğanın güzelliklerini keşfedebileceğiniz yürüyüşlere çıkmak. Burası yeşilliğin içinde huzur dolu bir hayat sunuyor.