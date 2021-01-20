Dünyanın en güzel doğal kaplıcaları… Bazılarında su sıcaklığı 80 dereceyi bulabiliyor

Terme Di Saturnia-İtalya Görüntüsü itibariyle Pamukkale Travertenleri’ni andıran bu görkemli kaplıca, İtalya’da bulunuyor. Bölgede bulunan kaplıcalar o kadar güzel ki, bölge halkı tarafından ‘Tanrı eli ile yapılmış’ olarak nitelendiriliyor. Hatta kaplıcalara dair bir efsane bile var. Efsaneye göre, barış ve bolluk tanrısı Satürn bir yanardağ kraterine yıldırım fırlatarak suyun sağların üzerinden akmasına neden olur. Bu sayede huzuru ve sessizliği de sağlar.