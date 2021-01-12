Dünyanın bir ucundaki cennet adalar… Burada ‘Kızılderili’ kültürüne bağlı şekilde yaşıyorlar

Tabi bazı adalara daha fazla turist gidiyor, bazılarınaysa daha az. Bu sebeple adil olabilmek için aileler belirli dönemlerde adalarını değiştiriyor. Bu arada yerleşim var dediğim yerlerin bazıları 20 metrekarelik alan ve bir kulübe şeklinde. Tabii yerel halkın yoğun olarak yaşadığı ve kendi başkentleri saydıkları El Porvernir adasında daha yoğun bir yerleşim var.