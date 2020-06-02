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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 13:57,

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı misafirlerini bekliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 3 milyona yakın turistin geldiği Kleopatra Plajı, eşsiz kumu ve ışıltılı mavi berrak suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

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Turizmin başkenti Antalya'nın Alanya ilçesinin sembol markalarından dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, altın renkli kumu, denizinin berraklığı ve manzarasıyla turistleri çekiyor. Uzunluğu 2 kilometreyi bulan Kleopatra Plajı, eşsiz deniz rengi ve kumsalıyla göz kamaştırıyor. Geçen yıl yaklaşık 3 milyona yakın kişiyi mavi bayraklı sahilinde ağırlayan plaj, bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor.

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Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, AA muhabirine, plajda doğanın, tarihin, şehrin, kumsalın denizin iç içe bulunduğunu söyledi. Plajın Hollanda'da bir dergi tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçildiğini aktaran Şakiroğlu, "Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Romalı komutan Antonius ile denize girdiği rivayet edilen plajın, altın renginde pirinç büyüklüğünde ve insan vücuduna yapışmayan kumu var. Alanya'ya gelen her 3 kişiden ikisi burada denize giriyor." dedi.

3Salgın geçtikten sonra eski yoğunluğuna kavuşacaktır
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"Salgın geçtikten sonra eski yoğunluğuna kavuşacaktır"

Bölgeye gelen tatilcilerin plaja mutlaka uğradığına değinen Şakiroğlu, ilçenin ilk mavi bayraklı plajında, engeliler için de özel alanın bulunduğunu bildirdi.

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Salgın tedbirleri kapsamında plajın da uzun süre boş kaldığını hatırlatan Şakiroğlu, "Salgın geçtikten sonra eski yoğunluğuna kavuşacaktır. İlk başta çoğunlukla yerli müşteriler olacağını düşünüyoruz. Avrupa ve Rusya pazarının da açılmasıyla biraz daha da hareketlilik sağlanacaktır." diye konuştu.

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Şakiroğlu, pandemi tedbirlerinin plajda uygulandığını, otellerde de hijyen kurallarına uyulduğunu vurguladı.

6Misafirlerimiz rahatlıkla denize girecek
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"Misafirlerimiz rahatlıkla denize girecek"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, plajın sosyal mesafe, hijyen ve diğer kurallara uygun hale getirildiğini belirterek, "Alanya'nın 80 kilometrelik sahil bandında misafirlerimiz rahatlıkla denize girecek." diye konuştu.

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Turizmci Amanda Özsoy ise bölgedeki otellerin, kahvaltıdan önce ve sonra direkt olarak plaja geçebildiği konumda bulunduğunu söyledi.

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Ziyaretçilerin Alanya'da tatillerini rahatça yapabileceğini anlatan Özsoy, "Yıllardır gelip otellerimizde tatilini geçirenler pandemi sürecinde bize telefon ve maille ulaşıyor, gelmek istediklerini iletiyor. Biz de şu anda boş olan plajlarımızı belirlenen kurallar çerçevesinde doldurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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