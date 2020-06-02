Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı misafirlerini bekliyor

Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, AA muhabirine, plajda doğanın, tarihin, şehrin, kumsalın denizin iç içe bulunduğunu söyledi. Plajın Hollanda'da bir dergi tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçildiğini aktaran Şakiroğlu, "Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Romalı komutan Antonius ile denize girdiği rivayet edilen plajın, altın renginde pirinç büyüklüğünde ve insan vücuduna yapışmayan kumu var. Alanya'ya gelen her 3 kişiden ikisi burada denize giriyor." dedi.