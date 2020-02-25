Doğu'nun 'saklı cenneti' kış festivaliyle Çıldır'ı aratmayacak

Atlı kızaklar ile gölün üzerinde gezerek buzun dayanıklılığını test eden Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Balık Gölü'nde hem yaz hem de kış mevsiminde festival yapma sözü verdiğini anlatarak, bunu yerine getirmek için çalıştığını belirtti.