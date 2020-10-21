Doğaseverler Kovid-19 sürecinin stresini Nemrut Krater Gölü'nde atıyor

Daha önce de farklı yerlerdeki etkinliklere katıldığını ifade eden Sarı, "Bulunduğumuz yer mükemmel. Çok rahat ve herkesin rahatlıkla katılabileceği bir parkur. Yolda harika manzaralar eşliğinde yürüdük. Çok güzel bir renk cümbüşü var. Sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek istiyorsanız adres burası." diye konuştu.