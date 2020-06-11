Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 12:31,
Doğanın içinde huzurlu hafta sonu tatili... Çoğunda girişler ücretsiz
Artık normalleşmeyle birlikte yasaklar kalktı. Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti. Hafta sonu ya da günübirlik biraz enerji toplamak için huzurlu yerlere gitmek herkesin isteği. Milli parklar da şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak için birebir. Sizin için ister denize gireceğiniz ister doğanın tadını çıkaracağınız parkları listeledik...
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Dört mevsimin en güzelinin yaşandığı ülkemiz hem tarihi hem de doğallığıyla adeta bir cennet. İşte doğanın içinde bol bol oksijen depolayacağınız ve denizin tadını çıkaracağınız yerler...
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KIDRAK TABİAT PARKI
Kıdrak Koyu Tabiat Parkı Ölüdeniz’e bağlı bir koy. Burada kamp yapmak hatta uzun süre kalıp turkuaz sularından hiç çıkmamak kesinlikle planlarınızın içinde olmalı.
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Kıyıları olağanüstü manzaralara, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine sahip. Aynı zamanda su sporları yapmaya da elverişli. Bu nedenle 950 hektarlık bölümü 1983’te tabiat parkı olarak ayrılmış.
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ELMASBURNU TABİAT PARKI
İstanbul’da Riva’da bulunan ve 2011 yılında ilan edilen Elmasburnu Tabiat Parkı, yaklaşık 13,34 hektarlık bir alanı kaplamakta. Tabiat Parkı içerisinde yer alan Elmasburnu Plajı, Riva’da bulunan 3 adet plajdan biridir. Plaj alanında soyunma kabinleri ve duşlar bulunuyor. Alanda denize girmenin yanında su sporları da yapılabilmekte...
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ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI
İstanbul Çatalca'da bulunan ve 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Çilingoz Tabiat Parkı, 17.75 hektarlık bir alanı kaplamakta. İnce kumlu 80 metre genişliğinde bir kumsalı bulunmaktadır. Tabiat Parkının kuzeyinden Çilingoz Deresi geçmekte. Çilingoz Deresi, koya geniş ve kumlu-alüvyal bir taban içerisinde ulaşır. Ağzın dar olması nedeniyle yatağın bu kesiminde etrafı sazlıklarla kaplı büyük bir göllenme oluşur.
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İnce kumlu kumsalda denize girilebilir, kuzeyde gölün olduğu bölgede balık tutulabilirsiniz. Orman içinde ise ailecek güzel bir doğa yürüyüşü de yapılabilir. Alanda çadır kurup kamp yapmak için uygun alanlar da bulunuyor.
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DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI
Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırında bulunan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ormanla iç içe koyları, doğal bitki örtüsü, kanyonu ve bünyesinde bulunan hayvanlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Mavi ile yeşilin birleştiği Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ormanla bütünleşen koyları, doğal botanik bahçesi, yırtıcı kuşları, vahşi hayvanları ve su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırlarında yer alan yaklaşık 28 bin hektar alana sahip milli park, endemik bitki türleri, kanyonu, yürüyüş parkuru, yırtıcı kuşlar, Akdeniz foku, alageyik, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanları bünyesinde barındırıyor.
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Koylarının ormanla iç içe olmasından dolayı "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak nitelendirilen park, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekne turu yapmak isteyen bazı vatandaşlar da kıyı boyunca parkın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Özel yatlarıyla kıyıya gelen bazı turistler ise berrak suda yüzmeyi tercih ediyor.
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Kovid-19 tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte kapılarını açan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, 8 günde 10 bin kişiyi ağırladı.
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KIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Pınar Gözü Mağarası, Beyşehir Gölü gibi kaynak değerlerini içerisinde bulunduran milli park Isparta'da bulunuyor. Akarsu ve göllerin bir arada bulunduğu milli park için akciğer ve astım hastaları için şifa verici özelliği taşıdığı söyleniyor. Milli Parka araç ile giriş ücreti 8 TL.
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KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI
Kovada Gölü ve çevresini kaplayan alan milli park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış. Deniz seviyesinden 900 km. yükseklikte bulunuyor. Bu sebeple eşsiz bir ekosisteme sahip ve bitki örtüsü bakımından zengin. Göl, sazan, tatlı su levreği ve ıstakozu gibi türleri de içinde barındırıyor.
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Kovada Gölü Milli Parkı'na geldiğinizde kampçılık, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık gibi aktivitelerin yanında olta balıkçılığı da yapabilirsiniz. Yaya girişi 6 TL. Bisiklet 6, motosiklet 9, otomobil 18, minibüs 54 TL.
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MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI<
Tunceli ve Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi, 42 bin hektarlık bir alan. 1971 yılında millî park olarak ilan edilmiş. Bu bölgenin millî park olarak ilan edilmesindki etkenler; akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere, zengin doğal veriler, endemik bitki türleridir. Burada doğanın içinde tüm yorgunluğunuzu unutacağınız kesin...
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KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI
Köprülü Kanyon, adını Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Dönemi’nde inşa edilen, bugünkü adıyla Oluk Köprü’den alır. Oluk Köprü’nün güneybatısında, ırmağa kuzeybatıdan kavuşan Gökçesu’nun içinden akarak gelen ve olağanüstü güzellikteki kanyon üzerinde yer alan Büğrüm Köprü de Roma Dönemi eseri.
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Mili Parkın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayı’nın, Bolasan Çaltepe Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi 14 kilometre uzunluğu 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun kanyonlarından birisi olma özelliğini taşıyor. Giriş ücreti: Kişi başı 3, motosiklet 6, otomobil 9 TL.
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Köprüçay Irmağı Dünyanın en temiz akan ırmaklarından. Türkiye akarsuları içerisinde düzensizlik kat sayısı (en yüksek ve en düşük debi oranı) en iyi olan ırmaklardan birisi. Türkiye endemiği olan kırmızı benekli alabalık ve diğer su canlıları için önemli bir habitat oluşturuyor. Sularını karstik yapıdaki yer altı kaynaklarından alan, yaz-kış suyu soğuk olan ve yağışa endeksli bir ırmak. Eşsiz tabiatının kollarında ve berrak sularında rafting aktivitesi için muazzam bir alan...
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ÇUBUCAK TABİAT PARKI
Marmaris'teki Türkiye'nin en büyük çadır kampı Çubucak Tabiat Parkı, turizm sezonunda doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Yaz sezonu boyunca ortalama 3 bin kişiyi ağırlayan, yeşil ile mavinin buluştuğu Tabiat Parkı'nda tatil yapmak isteyen günübirlikçiler, kişi başı 8 lira...
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Marmaris'e 34 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı, mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor. 7 aylık dönemde Tabiat Parkı'nda yer bulmak güçleşiyor. Yaklaşık 400 çadırın kurulduğu Tabiat Parkı'nda, aralarında emekli milletvekili, polis, hakim, savcı, memur, genel müdür, esnaf ve işçi olmak üzere pek çok meslek grubu ve kesimden kişi, büyük şehirlerin gürültüsü ve kirliliğinden uzakta tatil yapmanın keyfini yaşıyor.
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Bazı tatilciler, kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor.
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KARAGÖL-SAHARA MİLLİ PARKI
Artvin Borçka'da bulunan ve Türkiye'nin saklı cenneti olarak gösterilen Karagöl'ü stresten uzaklaşmak isteyenler tercih ediyor. Karagöl, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluşmuş.
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Milli park, göl, orman ve yayla gibi güzellikleri içerisinde barındırıyor. Park Sahara ve Karagöl olmak üzere ikiye ayrılmış. Karagöl'ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar kamp kullanımı için oldukça uygun… Milli parka giriş ücretleri, motosiklet 6, araba 9, minibüs 25 TL. Ayrıca otopark ücreti vermeniz gerekmiyor. Borçka Karagöl için herhangi bir giriş çıkış saati mevcut değil.
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YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet...
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar. İçerisinde büyük küçük yapılarda 7 adet heyelan gölü bulunuyor. Çevrede ise karışık ormanlar bulunmakta.
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Çeşitli yoğun bitki türleri ayrı zamanlarda farklı renklerde çiçek açarak burada güzel bir görüntü oluşturuyor. Park içinde çadır kurup kamp yapabilirsiniz. Giriş ücretleri: Araçsız kişi başı 6, motosiklet 9, Otomobil 18 TL.
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ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI
Kastamonu Havzası ile Devrez Vadisi arasında, batı-doğu doğrultusunda uzanan ve yaklaşık 160 km’lik uzunluğa sahip Ilgaz Dağları, bölgenin en yüksek dağlarından biridir. Karadeniz’e paralel olarak uzanan ikinci dağ sırasını oluşturan bu sistem değişik karakterde vadiler, sırtlar ve doruklarla karakterize edilir.
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Bu jeomorfolojik yapı, dağın eteklerinden doruklarına kadar çeşitlilik gösteren gür orman tipleriyle birleşerek olağanüstü doğal görsellikler yaratır. Ilgaz Dağı Milli Parkı, sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye’nin önemli doğa koruma alanları içerisinde yer almakta olup, 'Önemli Kuş Alanı', 'Önemli Memeli Alanı' ve 'Önemli Bitki Alanı' olarak kabul edilmekte...
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Ilgaz Dağı Milli Parkı ve çevresi Batı Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu ile buluşma noktasını oluşturmakta, doğal ve kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. Bu özelliğiyle Milli Park botanik turlar, doğa ve kültür yürüyüşleri, foto safari, yaylacılık, günübirlik piknik faaliyetleri, manzara seyir, doğa eğitimleri, yaban hayatı gözlem, kuş gözlem, oryantiring, dağ tırmanışı gibi doğaya dayalı faaliyetler ile kültürel değerleri kapsamakta, farklı ziyaretçi profillerinin eğlenme, öğrenme ve dinlenme ihtiyaçlarını sağlayacak olanaklar sunmakta... Ilgaz Dağı Milli Parkı'na girişinde otomobil için 15, minibüs için de 25 TL veriyorsunuz.
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SOĞUKSU MİLLİ PARKI
Şifalı suları bulunan Kızılcahamam'a bağlı bir milli park burası. Karadeniz Bölgesi'ne geçişte gür ormanları barındıran bölgede yer alıyor. Bu bakımdan bitki örtüsü oldukça zengin. Soğuksu Milli Parkı'nda yapılacak aktiviteler ise yürüyüş, kamp ve doğa araştırmaları... Parka girişler ücretsiz.
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ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI
Trabzon'da bulunan milli park 1300 metre yükseklikte. Ayrıca 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Sümela Manastırı'nı da içerisinde barındırıyor. UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesine alınmış olan bu alan, dünyadaki sayılı milli park alanlarından biridir.
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GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI
Kızılırmak yayı içinde yer alan Kapadokya bölgesi yalnızca Nevşehir ili ile sınırlı olmayıp Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray illerini de kapsayan geniş bir coğrafyaya verilen bir isim. 1946 yılında insanlık tarihine hizmet amacıyla kurulmuş olan UNESCO’nun da dikkatini çeken Kapadokya, “Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya’nın Kayalık Alanları” adıyla Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi’ne alındı ve ülkemizde bu listede bulunan 9 yerden birisi.
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Nevşehir ili sınırları içerisinde yer alan bu yaşayan coğrafyadaki Milli Park, İç Anadolu’nun Hasan Dağı-Erciyes Dağı volkanik bölgesinde kalıyor. Saha; platolar, ovalar, küçük dağ bitkileri, yüksek tepeler, erozyonlu dik yamaçlı vadilerle birbirinden ayrılan yüksek düzlüklerden oluşmuş. Göreme Tarihi Milli Parkı; Ürgüp ilçesi, Çavuşin Köyü, Ortahisar Kasabası, Uçhisar Kasabası, Zelve – Aktepe ve Göreme Kasabası yerleşimlerinden oluşuyor.
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Milli park alanı içerisinde, hem doğal hem de kültürel değerlerin farklı bir yaklaşımla gezilebilmesi amacıyla yürüyüş hatları belirlenmiş. Ziyaretinizde dilerseniz münferit, dilerseniz bir tur eşliğinde bu alanları yürüyerek keşfedebilirsiniz. Bu yürüyüş parkurları en kısa 4 kilometreden oluşan orta zorlukta alanlardır. Bu parkurlarda Hıristiyanlık dininin çeşitli dönemlerinden günümüze ulaşan şapel, kilise ve manastır görebileceğiniz gibi bölgeye özgü kaleler ve manzara noktaları da yolculuğunuzu renklendirecek unsurlardan.