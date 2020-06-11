Doğanın içinde huzurlu hafta sonu tatili... Çoğunda girişler ücretsiz

Köprüçay Irmağı Dünyanın en temiz akan ırmaklarından. Türkiye akarsuları içerisinde düzensizlik kat sayısı (en yüksek ve en düşük debi oranı) en iyi olan ırmaklardan birisi. Türkiye endemiği olan kırmızı benekli alabalık ve diğer su canlıları için önemli bir habitat oluşturuyor. Sularını karstik yapıdaki yer altı kaynaklarından alan, yaz-kış suyu soğuk olan ve yağışa endeksli bir ırmak. Eşsiz tabiatının kollarında ve berrak sularında rafting aktivitesi için muazzam bir alan...