Doğa harikası Horma Kanyonu... Kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor
Kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçilebilen Horma Kanyonu, beyaz örtü altında ayrı bir güzelliğe büründü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle muhteşem manzaralar sunuyor.
2
Abone Ol
Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.
3
Abone Ol
Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, kar yağışının ardından beyaz gelinliği giydi.
4
Abone Ol
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu söyledi.
5
Abone Ol
Pınarbaşı'nın doğa turizminde kendini öne çıkartarak Türkiye genelinde tanınır hale geldiğini vurgulayan Yaşar, "Horma Kanyonu, doğa turizminde lokomotifimiz konumunda.
6
Abone Ol
İçindeki 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla Türkiye'de başka örneği olmayan Horma, 4 mevsim kendini gösteriyor. Horma, baharda yeşili, yazın serinliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın da beyaz gelinliğiyle muhteşem bir görüntüye sahip." dedi.
7
Abone Ol
Dikkat edilmesi koşuluyla 3 kilometrelik yolun kar altında yürüyerek geçilmesine izin verdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:
8
Abone Ol
"Karlı havada beyaz örtünün olduğu ortamda Horma Kanyonu yürüyüşü keyif veriyor. Yürüyen arkadaşların memnuniyetini görüyoruz.
9
Abone Ol
İçeride fotoğraf ve video çekimleri yapılıyor. Muhteşem görseller ortaya çıkıyor. Horma Kanyonu'nun bitiminde karşımıza Ilıca Şelalesi çıkıyor. Görüntüsü ve güzelliği ile 'saklı cennet' dediğimiz şelale ayrı bir görsellik sunuyor."
10
Abone Ol
İlçenin doğal güzelliklerinin bununla bitmediğinin altını çizen Yaşar, "Horma Kanyonu'nun yanında dünyanın en derin ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu var.
11
Abone Ol
Valla Kanyonu seyir terasları ayrı bir heyecan sunuyor. Mağaralarımız ayrı güzelliklere sahip. Pınarbaşı'nı ziyaret ettiğinizde muhteşem görüntüleri görmemiz mümkün." diye konuştu.
12
Abone Ol
İşte karla birlikte harika bir güzelliğe bürünen Horma Kanyonu'ndan kareler