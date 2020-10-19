Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor

Bu alanın 24 kilometrekaresinin potansiyel jeotermal sahası olmasının çok önemli olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:"Jeotermal alan Diyadin'de konutların ve bir kısım resmi kurumların ısıtılmasında çok az şekilde kullanılmaktadır, ayrıca son derece önemli bir yatırım olan seracılıkta kullanılmaktadır. Aslında seracılıkta kullanılması, Türkiye ve bölge açısından çok önemlidir. Türkiye'nin en soğuk yerinde 12 ay süresince serada domates yetiştirilmesi, buradaki jeotermal enerjinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu jeotermal enerji bu anlamda kullanılırsa ülkemizin her yönden en az gelişmiş ve son sıralarda yer alan ili Ağrı'da, bu makus talihi değiştirmek hatta tersine çevirmek mümkündür."