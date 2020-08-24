Denizle ormanın kucaklaştığı izole tatilin adresi: Karacabey Longozu

Yüzlerce göçmen kuş türünü ağırlayan, Türkiye'den sadece göç ederken geçen ve "geçit türleri" olarak adlandırılan kuşların da mola yerlerinden olan Karacabey Longozu ve Dalyan Gölü, kumul toprak yapısından oluşması, zengin bitki türleri ve bu besinlerle yaşamını sürdüren hayvanlar için büyük önem taşıyor.