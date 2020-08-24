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GeriSeyahat Denizle ormanın kucaklaştığı izole tatilin adresi: Karacabey Longozu
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Hürriyet
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Seyahat
AA
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 10:01 | 

Denizle ormanın kucaklaştığı izole tatilin adresi: Karacabey Longozu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi'nin kıyısında eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz (su basar ormanları), yeni tip koronavirü salgını sürecinde açık havada günübirlik izole tatil arayan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki longoz, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü'yle ziyaretçilerini karşılıyor.

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Endemik bitki türleri, ilkbaharda açan nilüfer çiçekleri, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

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"Deniz seviyesinin altında oluşan ormanlar" olarak tanımlanan, yağışlar neticesinde biriken suyun, yılın büyük bölümünde tabanında kaldığı longozda, yazın yürüyerek gezilen alanlarda, kış mevsiminde kayıklarla ilerlenebiliyor.

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Ormana hayvanlarını sulamaya ve otlatmaya getiren kırsal mahalle sakinlerinin kullandığı, ahşap kütüklerden yapılma yaklaşık 100 yıllık köprü de longozun eşsiz manzarasını seyir keyfine imkan sağlıyor.

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Yüzlerce göçmen kuş türünü ağırlayan, Türkiye'den sadece göç ederken geçen ve "geçit türleri" olarak adlandırılan kuşların da mola yerlerinden olan Karacabey Longozu ve Dalyan Gölü, kumul toprak yapısından oluşması, zengin bitki türleri ve bu besinlerle yaşamını sürdüren hayvanlar için büyük önem taşıyor.

6Pelikan, kuğu, balıkçıl ve ördeklerin doğal yaşam alanı
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Pelikan, kuğu, balıkçıl ve ördeklerin doğal yaşam alanı

Türkiye'nin sayılı longozlarından olan bölge, yaban hayatı geliştirme sahasında bulunuyor. Pelikan, kuğu, balıkçıl ve ördeklerin doğal yaşam alanı olan longoz, yüzeyinde açan nilüfer çiçekleriyle ayrı bir güzelliği barındırıyor.

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Kış ve ilkbahar yağışlarıyla artan su seviyesine paralel olarak longozun habitatı canlılık kazanıyor. Yaz aylarının ilerleyen günlerinde ise belirli alanlara kadar çekilen sulardan geriye oksijen deposu yeşil bitki örtüsü ile ormanlık alan ve yürüyüş yolları kalıyor.

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla kapalı mekanlardan uzaklaşıp Karacabey Longozu'na gelen günübirlik tatilciler, hem açık havanın hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Doğa yürüyüşü yaparak yaban hayatını fotoğraflayan ziyaretçilerden bazıları, gölde kayıkla tur atıp nilüfer çiçekleri ve endemik bitkilerin fotoğrafını çekiyor.

9Film platosu da olmuştu
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Film platosu da olmuştu

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın, fenomen karakteri "Recep İvedik 6" filmi için longozda inşa ettirdiği bungalov evler de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bölgeyi merak eden ziyaretçiler, buraya gelerek fotoğraf çektiriyor. Evlenecek çiftler de bu ortamı açık hava stüdyosu olarak kullanıyor.

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Gündüz harika doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakan longoz, geceleri de gökyüzü izleme etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Geçen haftalarda sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yüzlerce gözlemci, deniz kıyısında bir araya gelip Neowise Kuyruklu Yıldızı'nın geçişini izledi.

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