Dede yadigarı evin asırlık ahşaplarıyla yeni ev inşa etti

Burada bir tarihi yeniden gün yüzüne çıkartıp gelecek nesillere aktarmaya çalıştım. Onlara da ‘ahşap, eski evler nedir’ diye bilsin istedim. Mesleğim fotoğrafçılık o bakış açısıyla da bütünleştirdim. Eski evden aldığım tüm ahşapları burada kapı, pencere, masa, mutfak dolabı, aksesuar ve döşeme olarak değerlendirdim. Gelen insanlar çok beğeniyor. İçerisinde salon ve mutfağı bir yerde yaptım. Aynı yerde sedir kısmı yatma yeri var. Arka kısmında ise banyo tuvalet ve lavabolar var” diye konuştu.