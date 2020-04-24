Çölün ortasında büyüleyici güzellik: Huacachina

Tüm bu duygular içerisinde keyifle ilerlerken birden yavaşlamıştık ve tırmandığımız bir tepenin zirvesine park etmiştik aracımızı. Biz daha ne olduğunu anlamadan şoförümüz Carlos sanboardu arabanın bagajından çıkarmıştı. Aslında bunun için anlaşmamıştık kendisiyle, biz kardan sonra kumda kaymak nasıl olur diye çok merak etmiştik, kaymak da istemiştik fakat çocukla olduğumuz için bu alternatifi pas geçmiştik.