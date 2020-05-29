Çobanlık yaptığı tepeye otel inşa etti... 'Çocukluk hayalimdi, 6 milyon liraya mal oldu'

Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde olması dolayısı ile burayı ziyarete gelenler mutlaka bizim tesisimize geliyor. Panaromik olarak en güzel Efteni Gölü’nü görüyoruz. Efteni Gölü göç yolu üzerinde olduğu için 183 yabani kuş türünün olduğu söyleniyor. Efteni Gölü, bu alan ve Güzeldere Şelalesi bir arada olmuş oluyor" diye konuştu.